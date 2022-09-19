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İSTANBUL

Ataşehir'de feci kaza: Karşıya geçerken taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İstanbul Ataşehir'de otobandan yolun karşısına geçmek isteyen yaya, ticari taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi İHA AA
Ataşehirde feci kaza: Karşıya geçerken taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
​Ataşehir'de feci kaza: Karşıya geçerken taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakan Yerlikaya kontrolündeki 34 TJB 14 plakalı ticari taksi otobandan karşıya geçmeye çalışan H.A.’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya, hayatını kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerin çalışmasının ardından hayatını kaybeden H.A. Adli Tıpa götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN ARACI ÇEKİLMİŞ

Kazaya karışan taksicinin arkadaşı Yaşar Yıldırım, “Olay, Ankara istikametinde şahsın aracını bağlıyor alkollü olduğu için. Çekici arkadaş gelip şahsın aracını alıp götürüyor. Araç şoförü ise çekici ile gitmiyor. Karşıdan karşıya geçmek isterken arabanın önüne atlıyor ve kaza oluyor.” dedi

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