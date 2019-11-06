Gündem Atatürk Baraj Gölünde korkutan görüntünün nedeni belli oldu
ADİYAMAN

Atatürk Baraj Gölü'nde korkutan görüntünün nedeni belli oldu

Adıyaman'da Atatürk Baraj Gölü yüzeyinin önceki gün yeşil renge bürünmesinin ardından ön inceleme yapıldı. Konunun ötrofikasyon olayı olduğu belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Atatürk Baraj Gölü'nün kıyısındaki renk değişimi için inceleme başlatıldı.
Atatürk Baraj Gölü'nün kıyısındaki renk değişimi için inceleme başlatıldı.

Atatürk Barajının yeşile bürünmesi olayı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adıyaman Ünivesitesi'nden uzman kişiler inceleme yaptı. Sudan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuara gönderildi.

Atatürk Baraj yüzeyinin önceki gün yeşil renge bürünmesi olayının ardından yapılan ön incelemede, konunun ötrofikasyon olayı olduğu belirtildi.

Ekiplerin yaptığı ön incelemede yeşil renge suda oluşan alg patlamalarının olduğunu açıklandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şunlar belirtildi:

  • "Adıyaman’ın Sitilce Bölgesi Atatürk Barajı üzerinde Adıyaman Belediyesine ait Atıksu Arıtma Tesisinin zaman zaman bakıma alınması, şehir merkezindeki kanalizasyon hattının tam olarak arıtma tesisine alınamaması ve bu bölgeye deşarjının olması, yakın köylerdeki tarım alanlarında köylüler tarafından Azot ve Fosfat içerikli gübre kullanımı sonucu, bu gübrelerin yağmur suları ile baraja karışması nedenlerinden dolayı Sitilce bölgesinde çözünmüş oksijen miktarının azalması azot ver fosfor oranının yükselmesinden dolayı ötrofikasyon olayı meydana geldiği düşünülüyor. Su içerisinde alg patlamaları sonucu su yüzeyinde yeşillenmeler meydana gelmiştir. İl Müdürlüğümüzce sudan numune alınarak Bakanlığımız Çevre Referans Laboratuarına analizi yapılmak üzere gönderilmiştir. Analiz sonucunun akabinde de gerekli bilgilendirilmenin yapılacaktır."

Atatürk Baraj Gölü'nün endişelendiren görüntü: Vatandaşlar uzak durmaları yönünde uyarıldı
FOTOĞRAF 5
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Atatürk Barajı Gölü'nün, Adıyaman kent merkezine yakın bölümünde, su rengi yeşile döndü.
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Vatandaşlar durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bildirdi.
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İki kurumdan gelen görevliler, gölden numune aldı.
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Sudaki renk değişiminin nedeni laboratuvar analizleriyle belirlenecek.
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Vatandaşlar, inceleme tamamlanıncaya kadar gölden uzak durmaları yönünde uyarıldı.
Atatürk Baraj Gölü'nün endişelendiren görüntü: Vatandaşlar uzak durmaları yönünde uyarıldı
Adıyaman'da Atatürk Barajı Gölü'nün rengi yeşil oldu. Renk değişiminin nedeni, gölden alınan numunelere yapılacak analiz sonunda ortaya çıkacak.Vatandaşlar, inceleme tamamlanıncaya kadar gölden uzak durmaları yönünde uyarıldı.
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