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AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi için hazır: Miting alanına ulaşım nasıl sağlanacak?

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Parti, İstanbul'da gövde gösterisine hazırlanıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne saatler kaldı. Peki, miting alanına ulaşım nasıl sağlanacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul için hangi mesajları verecek? Son İstanbul mitinginde 1 milyon 700 bin kişiyle hasret gideren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14:30'da gerçekleştirilecek mitingde milyonlarca İstanbulluya hitap etmesi bekleniyor.

10:08 - 24/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi
AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi

AK Parti'nin büyük İstanbul Mitingi için hazırlıklar tamam. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Parti, İstanbul'da gövde gösterisine hazırlanıyor. Bugün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne saatler kaldı. Peki miting alanına ulaşım nasıl sağlanacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul için hangi mesajları verecek?

Murat Kurum: Bayramın provası olacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, tüm İstanbulluları yarın Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne davet ederek, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle saat 14.00'te burada bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız ve aslında 31 Mart akşamı Saraçhane'de yapacağımız bayramın bir provası olacak." dedi.


AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"'Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul' diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz.


Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz."



AK Parti Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki miting alanına nasıl gidilir?

AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne saatler kala herkes miting alanına nasıl gidileceğini merak ediyor. İşte miting alanına ulaşım güzergahları...


İETT Otobüs Hatları: Atatürk Havalimanı'na ulaşmak için kullanabileceğiniz İETT otobüs hatları şu şekilde;
  • 72T Yeşilköy - Taksim
  • 94Y Yeşilpınar - Bakırköy
  • 98H Metrokent - Bakırköy
  • 98S K.S.S Hastanesi – Bakırköy
  • Marmaray İstasyonları: Atatürk Havalimanı'na yakın olan Marmaray istasyonları şunlardır:
  • Marmaray (Ataköy-Pendik)
  • Marmaray (Halkalı-Gebze)
  • Metro Durağı: Atatürk Havalimanı'na en yakın metro durağı M1A hattındadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişi katılmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıklamıştı. AK Parti'nin, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılan ve eşi Emine Erdoğan ile beraber sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamlarken, Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" şarkısına eşlik etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük Ankara Mitingi'nde 200 bin kişiye hitap etti: CHP ile DEM arasında 'matruşka ittifakı' var
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük Ankara Mitingi'nde 200 bin kişiye hitap etti: CHP ile DEM arasında 'matruşka ittifakı' var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimi öncesi büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştirdi. Coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''200 bin katılım var. Demek ki 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi değiştirecek'' açıklamasında bulundu. 'CHP ile DEM arasında 'matruşka ittifakı' var' diyen Erdoğan, ''Yeni adıyla DEM'e oy veren vatandaşlarımız da CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız da bu karanlık ve kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor'' dedi. CHP'de para kuleleri soruşturmasına ilişkin konuşan Erdoğan, ''İzahını doğru dürüst yapamadılar, mahkemelerde hesap veriyorlar. Türk siyaseti çok utanmazlık gördü, böylesini ilk kez görüyor'' ifadelerini kullandı.


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42 dakika önce
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