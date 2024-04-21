Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden DEM Partili tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti, Mardin ve Diyarbakır'da büyük skandallara imza attı. DEM Parti'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk'ün başkanlığındaki ilk meclis toplantısının açılışında DEM Partililer 'kapalı alanda olmaz' diyerek İstiklal Marşı'nı okumadı. DEM Parti Diyarbakır'da ise meclis salonunda bulunan Türk bayrağını kaldırdı. Her iki skandal olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.