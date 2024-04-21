Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden DEM Partili tutuklandı

DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren skandal sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilirken Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Hakaret eden U.G. isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince, "Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandığı bilgisini paylaştı.