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Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden DEM Partili tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden U.G. adlı şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

16:22 - 21/04/2024 Pazar
Güncelleme: 16:38 - 21/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
DEM Partili belediyede yaşanan skandala tepki yağdı.
DEM Partili belediyede yaşanan skandala tepki yağdı.

DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren skandal sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilirken Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Hakaret eden U.G. isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi.



Bakan Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince, "Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandığı bilgisini paylaştı.



Bakan Tunç açıklamasında,
"Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Belediye Başkanın göreve başlaması nedeniyle gerçekleştirilen programda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verilmiştir"
dedi.


#DEM Parti
#Mustafa Kemal Atatürk
#Recep Tayyip Erdoğan
#Yılmaz Tunç
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