Gündem Atilla Peker adliyede Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada ifade verecek
İSTANBUL

Atilla Peker adliyede: Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada ifade verecek

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Haber Merkezi AA
Atilla Peker adliyede: Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada ifade verecek
Atilla Peker (Arşiv)

Anadolu Adalet Sarayı'na avukatlarıyla gelen Atilla Peker, soruşturmanın yürütüldüğü örgütlü suçlar soruşturma bürosuna çıktı.

Peker'in savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Sedat Peker'in kardeşi Fethiye'de gözaltına alındı
GÜNDEM
Sedat Peker'in kardeşi Fethiye'de gözaltına alındı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine, dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

Kutlu Adalı cinayetine soruşturma
GÜNDEM
Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır."

Kutlu Adalı soruşturması
GÜNDEM
Kutlu Adalı soruşturması

Senaryoyu FETÖ yazıyor Peker oynuyor
GÜNDEM
Senaryoyu FETÖ yazıyor Peker oynuyor

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Fethiye'de gözaltına alındı
OYNAT 00:52
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Fethiye'de gözaltına alındı
Muğla'da polisin düzenlediği operasyonda suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay, Fethiye ilçesindeki villada gözaltına alındı.

Talep üzerine verilen karar doğrultusunda Atilla Peker'in otomobilinde, bugün öğle saatlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi. Bulunduğu villada gözaltına alınan Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay'ın, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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