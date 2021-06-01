Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Ekonomi

Türkiye'ye örnek olabilecek bir proje: Tavuklarını 'gezen kümes' ile yaylaya çıkaran üretici yumurta talebine yetişemiyor

Çorum'da traktörüyle istediği yere götürdüğü "gezen kümes" ile 500 civarında tavuğu yüksek rakımlı bölgeye çıkaran üretici, günde ortalama 350 yumurta elde ediyor. Yumurta üreticisi Yücel Uzuncaköse, "Burada beslenen tavukların yumurtası, kabuğu bile çok farklı oluyor. Farklı bir tonda oluyor. Lezzeti bambaşka oluyor" dedi.