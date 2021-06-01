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Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in "Gazeteci Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesi" olayına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

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Kutlu Adalı cinayetine soruşturma
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Atilla Peker'in Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla gönderdiği dilekçedeki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

  • Soruşturma kapsamında, olayın gerçekleştiği KKTC makamlarıyla ilgili bilgi ve belge temini için gerekli yazışmaların yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada delillerin temini ve dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara da başlandığı kaydedildi.

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