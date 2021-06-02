Gündem Senaryoyu FETÖ yazıyor Peker oynuyor
ANKARA

Senaryoyu FETÖ yazıyor Peker oynuyor

Hakkındaki soruşturmalardan kaçarak Birleşik Arap Emirlikleri’ne sığınan Sedat Peker’in Youtube’da, daha önce FETÖ’cülerin dillendirdiği iftiraları, tanık olduğu “gerçeklermiş” gibi anlatması dikkat çekiyor. Peker son olarak FETÖ’nün MİT kumpasına sahip çıkarak, Türkiye’nin Suriye’de teröristlere silah verdiği yalanına sarıldı. Kolombiya’dan Türkiye’ye ‘kokain ağı’ kurulduğu iddiasını ilk kez Baykal’a kaset kumpasında rol alan FETÖ’cü Cevheri Güven dillendirdi. Güven, 23 Haziran 2020’deki yayınında Mehmet Ağar’ın adını andı. 4 Ocak 2021’de FETÖ’cü Said Sefa, iftiralara bu kez Binali Yıldırım’ın oğlunu ekledi. Kimsenin itibar etmediği iddiaları Peker alıp yaydı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Senaryoyu FETÖ yazıyor Peker oynuyor
Sedat Peker

Suç örgütü lideri Sedat Peker, 15 Temmuz’un finansörü olan Birleşik Arap Emirlikleri’nden provokasyona devam ediyor. Muhalefet ve uzantısı basın, 48 suç dosyasında adı geçen Peker’in yalanlarını yeni bilgilermiş gibi servis etse de, bu iddiaların tamamının ardında FETÖ var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım hakkındaki iddialar da, Türkiye’nin Suriye’de cihatçı örgütleri silah gönderdiği yalanları da firari FETÖ’cüler tarafından Peker’e sufle olarak dillendirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama
GÜNDEM
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama

KOKAİN SUFLESİ 2020’DE

  • “Kolombiya’dan Türkiye’ye kokain ağı kurulduğu” iddiası son süreçte FETÖ’cüler tarafından Peker’e verilen ilk sufle oldu. Firari FETÖ’cü Cevheri Güven oldu. 23 Haziran’da 2020’de kendi sosyal medyası üzerinden Kolombiya’da yakalanan uyuşturucuyu gündeme getirerek, Türkiye’de ‘Susurlukçu’ diye adlandırdığı aralarında Mehmet Ağar’ın da olduğu isimlerin yeni bir uyuşturucu hattı kurduğunu iddia etti. Güven, İçişleri Bakanı Soylu’nun da bu uyuşturucu kaçakçılığını göz yumduğu yalanını ortaya attı. Bu yalan FETÖ’nün diğer yayın organlarında da bir süre dolaştı ancak fazla ilgi görmedi.

Peker, koruma kararı bulunurken 5 Haziran 2019’da DHKP-C’li teröristlerin mezarlarını ziyaret etmişti.
Peker, koruma kararı bulunurken 5 Haziran 2019’da DHKP-C’li teröristlerin mezarlarını ziyaret etmişti.

KÜÇÜĞÜ TUTMADI; YALANI BÜYÜTTÜLER

Aynı iddiayı bu kez FETÖ’cü Said Sefa daha da büyüterek piyasaya sürdü. 4 Ocak 2021’de kendi sosyal medya kanalından video yayınlayan FETÖ’cü Sefa, Binali Yıldırım’ın oğlunun uyuşturucu baronu Nejat Daş ile ortak 5 gemi aldığını ve bu gemilerle uyuşturucu kaçırmaya başladığını öne sürdü. Ancak Sefa da başarısız olunca, yalanın bayraktarlığı organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e kaldı. Peker, sosyal medya üzerinden 2 Mayıs’tan itibaren yayınladığı videolarında FETÖ’cülerin iddialarını ülkü gündemine soktu.

İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması

2020’DE PİYASAYA SÜRÜLDÜ

  • Peker’in ortaya attığı bir diğer iddia Yeldena Kaharman’ın intiharına ilişkin oldu. Peker Kaharman’ın intihar etmediğini öldürüldüğünü, dosyanın da güvenlik güçleri tarafından kapatıldığını iddia etti. Peker suçlamalarının hedefine ise Mehmet Ağar’ın oğlu AK Parti Milletvekili Tolga Ağar’ı koydu. Bu iddialar ilk önce FETÖ’ye müzahir internet sitelerinde 2 Şubat 2020’da gündeme getirildi. Ancak alıcısı olmayınca Nisan 2020 yılında PKK’ya müzahir gazeteciler tarafından biraz daha da ileriye taşınarak “Ağar oğlunu helikopterle aldırdı…” gibi iddialar eklendi. Bu ocak ayında da aynı iddialar FETÖ’nün internet sitelerinde kendine yer buldu. Yalanın son durağı yine Sedat Peker oldu. Peker 6 Mayıs’ta aynı iddiaları yeniymiş ve bilgi almış gibi pazarladı.

Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama: İftiradır tümüyle reddediyoruz
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Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama: İftiradır tümüyle reddediyoruz

TEHDİT EDEN DHKP-C’YE DUAYA GİTMİŞ!

Peker’in DHKP-C’li teröristlerin mezarlarını ziyaret ettiği ortaya çıktı. DHKP-C terör örgütünden tehditler aldığı gerekçesiyle polis koruması verilen fakat koruma kararı alınmasında FETÖ iddiasıyla meslekten ihraç edilen polis müdürlerinin rol aldığı belirlenmişti. Sedat Peker’in 2019 yılında koruma kararı bulunurken 5 Haziran 2019’da Ramazan Bayramı’nda DHKP-C’li teröristlerin mezarlarını ziyaret etmesi dikkat çekti.

DHKP-C’Lİ’YE DUA OKUMUŞ

  • Teröristlerin mezarını ziyaret ettiği anların fotoğraflarını kişisel hesabında paylaşan Peker, “Tam mezarlıktan çıkacakken farklı görüşleri savunduğumuz hatta düşman dahi olsak ‘öldüler ama yenilmediler’ sözünü mezar taşlarına yazdıran, gerçek anlamda bir duruşları olan 30 sene önceki DHKP-C’lilerin de mezarını ziyaret edip dua ettim. Bugün kendini onların devamı olduğunu söyleyen sözde DHKP-C’li, özde ise para için cinayet işleyen kiralık katilleri düşünüp, kendi kendime tebessüm ettim” ifadelerini kullanmıştı.

ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ

Peker’in DHKP-C’den tehditler aldığı bahanesiyle polis koruması kararının sürdüğü dönemde DHKP-C’li teröristlerin mezarını ziyaret etmesi koruma kararındaki FETÖ izini doğrular nitelikte olarak yorumlandı. Peker’in DEV-SOL üyesi olan ve 1991 yılında polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülen Cavit Özkaya’nın mezarını ziyaret etmiş ve mezar başında dua okumuştu.

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