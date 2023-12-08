Atina'da barış ve iş birliği zirvesi: Aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Yunanistan’a gitti. Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan’da Erdoğan, Başbakan Kiryakos Miçotakis’le görüştü. Atina’da Başbakanlık Binası’nda basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Erdoğan ve Miçotakis, basın toplantısı düzenledi.





10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile faydalı görüşmeler yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Başbakanla ikili görüşmemizde iş birliğimizi geliştirmek maksadıyla atılabilecek adımları ele aldık. Üst düzey temasların devamı çerçevesinde aramızdaki diyalog kanallarının her seviyede açık tutulmasının önemini vurguladık. Sayın Başbakan ile görüşmemizde şu an itibarıyla yaklaşık 5 milyar dolar civarında olan ticaret hacmimizin 10 milyar dolara çıkarılmasında mutabık kaldık.”





DİYALOGLA ÇÖZERİZ

Gerek turizm gerek kültürel alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgulayan Erdoğan, “Sayın Başbakan ile görüşmelerimizde Ege ve Doğu Akdeniz’deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk ve dışişleri bakanlarımızın bu konudaki çalışmaları, kararlı bir şekilde ele almalarını istedik. Mevcut sorunlarımızı yapıcı diyalog, iyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak samimi temennimizdir” diye konuştu.





GÖRÜŞ AYRILIKLARI DOĞAL

Türkiye ile Yunanistan’ın aynı denizi, aynı coğrafyayı, aynı iklimi, hatta birçok alanda aynı kültürü paylaşan iki komşu ülke olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: “İki kardeş arasında dahi anlaşmazlıklar olabilirken, iki komşu arasında görüş ayrılıklarının yaşanması gayet doğaldır. Mesele bunları çözme iradesidir. Biz, Ege’yi bir barış ve iş birliği denizi haline getirelim istiyoruz.”





TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLALIM

“Türkiye-Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla tüm dünyaya örnek olalım arzusundayız. Açık söylüyorum, bizim aramızda çözülemeyecek kadar hiçbir sorun yok. Yeter ki hüsnüniyetle hareket edelim, büyük resme odaklanalım, denizi geçip, derede boğulanlardan olmayalım. Değerli Kiryakos’un da bizimle aynı kanaati paylaştığını görmekten ayrıca büyük bir memnuniyet duyuyorum.”





10 ada için 7 günlük turist vizesi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis de açıklamasında diyalog vurgusu yaptı. “İki ülkenin çok iyi bir şekilde bir arada, çok sakin bir ortamda ilişkilerini devam ettirmesi çok önemli” diyen Miçotakis, “Yunanistan ve Türkiye barış içinde yaşamaya mecburlar. Anlaşmazlıklarını ortaya koyacak samimi şekilde görüşecek ve sürekli çözüm arayacaklar. Bu fikir ayrılıklarında yakınlaşma olmasa da gerginlik de oluşmamalı” ifadelerini kullandı.





AB SÜRECİNİ DESTEKLİYORUZ

Miçotakis, “Yunanistan’ın (Türkiye’nin) Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini istikrarlı şekilde desteklemesine ilişkin ülkemiz Avrupa müktesebatı çerçevesinde (Türk vatandaşlarına) vize kolaylığı sağlanmasını destekliyor ki Türkiye’nin genç nesilleri, bilim insanları, iş insanları, öğrenciler Avrupa’yla daha yakın ilişkiler kurabilsin. Ayrıca Yunanistan Türk vatandaşlarının ve ailelerinin tüm yıl boyunca 7 gün 10 adamızı ziyaret edebilmeleri için imkan sağlanmasını AB Komisyonu’ndan talep etti ve bunu sağladı” dedi.





DOSTLUK KÖPRÜSÜ

Bunun güçlü mesaj içeren bir inisiyatif olduğunu kaydeden Miçotakis, bunun Yunan adalarının iki halk arasında iletişim ve dostluk köprüleri olduğunu da gösterdiğini dile getirdi.





Yılda en az bir kez buluşacağız

Türkiye-Yunanistan münasebetlerinde mevcut olumlu ivmeyi daha da geliştirmek istediklerinin altını çizen Erdoğan, “Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin 5’inci toplantısını 7 yılın ardından gerçekleştiriyor olmamız, bu niyetimizin bir göstergesidir” dedi. Erdoğan, bir sonraki toplantı için bu kadar ara verilmeyeceğini ve yılda en az bir kez bu buluşacaklarını belirtti.





Yersiz gerginliğe geçit yok

Türkiye ve Yunanistan’ın taraf olduğu Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi açıklandı. 10 maddelik bildirgeye göre, iki ülke, ortak ilgi alanlarına giren konular, istikşafi/istişari görüşmeler kapsamında siyasi diyalog geliştirecek. Taraflar, Geliştirilmiş Ortak Eylem Planı kapsamında, ticaret-ekonomi, turizm, ulaştırma, enerji, teknoloji, tarım gibi ortaklaşa belirlenecek alanlarda ortak çıkarlara yönelik adımları içeren, önemli ve somut çıktılar elde etmek amacıyla pozitif gündem oluşturacak. Yersiz gerginlik kaynaklarının ve bunlara ilişkin risklerin ortadan kaldırılmasına katkı sağlanacak, askeri alandaki tedbirleri de içeren güven artırıcı önlemler konularında istişarelerde bulunulacak. Bildirgenin lafzını ve ruhunu zayıflatacak, itibarsızlaştıracak veya bölgelerinde barış ve istikrarın muhafazasını tehlikeye atacak her türlü beyan, girişim veya eylemden kaçınılacak.



