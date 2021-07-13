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ANKARA

Atina'ya 'Galatasaray' tepkisi: Yunan Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis Dışişleri Bakanlığına davet edilerek, Galatasaray futbol takımı kafilesine Atina'da sergilenen tutum şiddetle protesto edildi.

Haber Merkezi AA
Atinaya Galatasaray tepkisi: Yunan Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Galatasaray Futbol Takımı, Olympiacos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi ve kaba davranışlar nedeniyle İstanbul'a geri döndü.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için dün akşam saatlerinde Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin koronavirüs testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.

Küstah tavra ilişkin açıklama yapan Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias, Galatasaray kafilesinin ülkeye kendi talimatıyla alınmadığını söylemişti.

Yunan Büyükelçi Bakanlığa çağrıldı

Skandal gelişmeler sonrası, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığına davet edilerek, Galatasaray futbol takımı kafilesine Atina'da sergilenen tutum şiddetle protesto edildi.

Yunanistan'da Galatasaray'a küstah tavır
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İstanbul'a dönen Fatih Terim'den açıklama: Bu Galatasaray'a yapılmadı nereye yapıldığı çok açık
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İstanbul'a dönen Fatih Terim'den açıklama: Bu Galatasaray'a yapılmadı nereye yapıldığı çok açık
Galatasaray Futbol Takımı, Olympiacos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle İstanbul'a geri döndü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yunanistan'da kendilerine yapılan muameleyle ilgili, 'Dostluk maçları dostlarladır. Yapılan davranış, dostça bir davranış değil. Dönme kararımızın daha doğru olduğunu düşündük. Bu Galatasaray'a yapılmadı, nereye yapıldığı çok açık. Cumhurbaşkanımız ilgisini hiç eksik etmedi. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Onların sesini duyunca insan kendisini çok güçlü hissediyor.' dedi.
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