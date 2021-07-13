Atina'ya 'Galatasaray' tepkisi: Yunan Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için dün akşam saatlerinde Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin koronavirüs testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.
Küstah tavra ilişkin açıklama yapan Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias, Galatasaray kafilesinin ülkeye kendi talimatıyla alınmadığını söylemişti.
Yunan Büyükelçi Bakanlığa çağrıldı
Skandal gelişmeler sonrası, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığına davet edilerek, Galatasaray futbol takımı kafilesine Atina'da sergilenen tutum şiddetle protesto edildi.