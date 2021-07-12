Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan Yunanistana Galatasaray tepkisi Centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez
ANKARA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Galatasaray tepkisi: Centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik centilmenlik dışı tutuma tepki gösteren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Galatasaray Futbol Takımımızın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan Yunanistana Galatasaray tepkisi: Centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik centilmenlik dışı tutuma tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "Bugün Galatasaray Futbol Takımımızın Yunanistan’da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız!" mesajını paylaştı.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.

Yunanistan'da Galatasaray'a küstah tavır
SPOR
Yunanistan'da Galatasaray'a küstah tavır
Abone Ol Google News
Dünyası başına yıkıldı

Dünyası başına yıkıldı

​Babasının para kazanmak için kullandığı bisikleti çaldırdı.
Osmanlı belgeleri çöpten çıktı

Osmanlı belgeleri çöpten çıktı

​Cumhurbaşkanlığı arıyordu Kadıköy'deki bir sahafta bulundu.
Temas vediyalog sürsün

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Devlet Başkanı Hertzog ile görüştü.

Türkiye'nin 12 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı.​

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı.

​FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti.

​Sert bir cisme çarpan çiftçi hemen ekiplere haber verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.