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Yunanistan'da Galatasaray'a küstah tavır

Yunanistan ekibi Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak üzere Atina'ya giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin koronavirüs testlerini kabul etmemesi ve sergilenen kaba davranışlar nedeniyle yurda geri dönme kararı aldı.

Haber Merkezi AA
Son dakika haberi: Yunanistanda Galatasaraya küstah tavır: Kötü davranışlar nedeniyle takım İstanbula geri döndü
Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin koronavirüs testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı aldı.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin koronavirüs testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı aldı.

"İstanbul'a dönüş işlemleri başlatıldı"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yunan yetkililerin tüm kafileden yeniden PCR testi istemesi üzerine, yaşanan sorunun çözülemediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

  • "Olympiakos maçı için Atina'ya indikten sonra Yunan yetkililerin daha önce talep ettikleri tüm prosedürleri (Son 72 saat içinde PCR testi veya son 48 saat içinde rapid antijen testi, aşı sertifikaları gibi) yerine getirdiğimiz için, aralarında futbolcularımızın da bulunduğu kafilemizin bir bölümü pasaport ve test kontrol uygulamalarını geçti. Daha sonra Yunan yetkililerden biri, PCR testlerimizi kabul etmediklerini ve yeniden test olmamız gerektiğini söyleyerek hoş olmayan, küstah bir tavırla, pasaporttan geçen oyuncularımızın da takım otobüsünden inerek, iki ülke arasında PCR testlerini tanıma protokolü olmasına ve tesadüfi kişileri rastgele teste sokmak istemelerine rağmen, tüm kafilenin yeniden teste girmesini talep etti. Yaklaşık iki saatlik bir süre havalimanında bekletildikten sonra sorunun hiçbir şekilde çözülememesinden dolayı kafilemiz İstanbul'a dönüş işlemlerini başlattı."

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TFF'den tepki: Kabul edilemez

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) de Galatasaray'a yönelik tutuma tepki gösterdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Galatasaray kafilesinin istenen tüm prosedürleri yerine getirmesine rağmen Atina'ya indikten sonra karşılaştığı davranışlar kabul edilemez. Yunan makamlarının sporun ruhuna yakışmayan bu tutumunu kınıyor, Galatasaray Kulübü'müzün yanında olduğumuzu belirtiyoruz." denildi.

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