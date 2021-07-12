Yunanistan'da Galatasaray'a küstah tavır

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin koronavirüs testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı aldı.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin koronavirüs testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı aldı.

"İstanbul'a dönüş işlemleri başlatıldı"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yunan yetkililerin tüm kafileden yeniden PCR testi istemesi üzerine, yaşanan sorunun çözülemediği belirtildi.

Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasarayımıza yapılan küstah davranışlardan kareler 📸 pic.twitter.com/cs3J2MeZxF — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 12, 2021

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Olympiakos maçı için Atina'ya indikten sonra Yunan yetkililerin daha önce talep ettikleri tüm prosedürleri (Son 72 saat içinde PCR testi veya son 48 saat içinde rapid antijen testi, aşı sertifikaları gibi) yerine getirdiğimiz için, aralarında futbolcularımızın da bulunduğu kafilemizin bir bölümü pasaport ve test kontrol uygulamalarını geçti. Daha sonra Yunan yetkililerden biri, PCR testlerimizi kabul etmediklerini ve yeniden test olmamız gerektiğini söyleyerek hoş olmayan, küstah bir tavırla, pasaporttan geçen oyuncularımızın da takım otobüsünden inerek, iki ülke arasında PCR testlerini tanıma protokolü olmasına ve tesadüfi kişileri rastgele teste sokmak istemelerine rağmen, tüm kafilenin yeniden teste girmesini talep etti. Yaklaşık iki saatlik bir süre havalimanında bekletildikten sonra sorunun hiçbir şekilde çözülememesinden dolayı kafilemiz İstanbul'a dönüş işlemlerini başlattı."

Atina Büyükelçimiz Sn. Burak Özügergin, Yunan makamlarınca takımımıza uygulanan ahlak dışı uygulamaya karşı destek olmak için havalimanına gelerek teknik direktörümüz Fatih Terim ile birlikte süreci yakından takip etti. pic.twitter.com/wnkikkLL2a REKLAM July 12, 2021

GÜNDEM Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Galatasaray tepkisi: Centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez

TFF'den tepki: Kabul edilemez

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) de Galatasaray'a yönelik tutuma tepki gösterdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Galatasaray kafilesinin istenen tüm prosedürleri yerine getirmesine rağmen Atina'ya indikten sonra karşılaştığı davranışlar kabul edilemez. Yunan makamlarının sporun ruhuna yakışmayan bu tutumunu kınıyor, Galatasaray Kulübü'müzün yanında olduğumuzu belirtiyoruz." denildi.