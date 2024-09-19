“Bilimsel çalışmalar ışığında çocuklarımıza atletizmi sevdirerek onların gelişmesini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için her türlü organizasyonu gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu. “Atletizmde sağlam bir altyapı oluşturmanın temel hedefleri” olduğuna vurgu yapan Öztürk, “Atletizm, kimi bölgelerde yoğun olarak yapılırken, kimi bölgelerde hiç yapılmıyor. Altyapı çalışmalarının ülke genelinde yapılmasını sağlamak, atletizmin geleceği açısından önemli”

“Bilimsel çalışmalar ışığında çocuklarımıza atletizmi sevdirerek onların gelişmesini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için her türlü organizasyonu gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu. “Atletizmde sağlam bir altyapı oluşturmanın temel hedefleri” olduğuna vurgu yapan Öztürk, “Atletizm, kimi bölgelerde yoğun olarak yapılırken, kimi bölgelerde hiç yapılmıyor. Altyapı çalışmalarının ülke genelinde yapılmasını sağlamak, atletizmin geleceği açısından önemli”

“Geniş ve deneyimli bir ekiple yola çıktık. Çok değerli spor yöneticileri, STK’lar, branşa gönül vermiş duayenler, hukukçular, antrenörler gibi birbirinden değerli rehberimiz olacak” diyerek yeni yönetim kurulunu tanıtan Öztürk, yönetim kurulunda yer alan aday isimleri de tanıttı. Yeni yönetim kurulunda, Atıf Alâ, Hanifi Aslantürk, Özgür Ulupınar, Sadettin Ak ve Levent Ali Yıldız’ın yer alması bekleniyor.

2024 ve 2028 olimpiyat oyunlarında Türkiye’ye madalya kazandırmak hedefinde olan Öztürk, başta Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılması planlanan protokol anlaşmaları ile 24 farklı branşta çocuk ve genç nesillerin sporun atası sayılan atletizme teşvik edeceklerini belirtti. Cezaevlerinde bulunan topluma kazandırılması beklenen çocuk ve yetişkinlerin sporla rehabilitasyonu için proje tasarladıklarını belirten yeni yönetim kurulu adayı Atıf Alâ, Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki tecrübelerini, federasyon yönetimine taşımak istediğini ifade etti.

İş dünyasının tanınan simalarından Özgür Ulupınar, “Sponsorluklarla kulüplerimize imkanlar sunacak, sporcularımızın sayısını arttıracak, iyi antrenörlerin yetişmesi ve eğitim amaçlı ülkemize getirilmesi için her türlü katkıyı sunmayı amaçlıyoruz” dedi. İş dünyasından bir diğer isim olan Sadettin Ak ise, “Güvenlik birimlerinin eğitimlerinde de atletizmin önemi yüksek. Biz bu alanda da iş birlikleri ile polislerimizin hızlı ve atik olabilmeleri için beden eğitimlerinde süreklilik kazandırmak istiyoruz” diyerek yeni yönetimin her alanda bürokratik ve finansal açıdan değerli adımlar atacağını ifade etti.