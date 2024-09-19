Dünya Üniversite Oyunları'nda ilk defa Türkiye'ye altın madalya kazandıran milli sporcu Mehmet Zeki Öztürk, Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlığına aday oldu. Yeni yönetimini seçmek için 31 Ekim’de genel kurulu toplayacak olan spor camiası, 6. Olağan Genel Kurulda değişim beklentisi içerisinde. Atletizm camiasındaki başarılarıyla takdir toplayan, bugüne kadar henüz kırılamayan rekorlara imza atan eski milli atlet Öztürk, işin fırınında yetiştiğini belirterek sporcu geçmişindeki başarılarını yönetime taşımak arzusunda olduklarını söyledi.
Dünya Üniversite Oyunları'nda ilk defa Türkiye'ye altın madalya kazandıran milli sporcu Mehmet Zeki Öztürk, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığına adaylığını açıkladı.
ÇITAYI YÜKSELTECEĞİZ
ROL MODELLER İLE ATLETİZM SEVDİRİLMELİ
DUAYEN SPORCULAR VE DENEYİMLİ BİR EKİP
“Geniş ve deneyimli bir ekiple yola çıktık. Çok değerli spor yöneticileri, STK’lar, branşa gönül vermiş duayenler, hukukçular, antrenörler gibi birbirinden değerli rehberimiz olacak” diyerek yeni yönetim kurulunu tanıtan Öztürk, yönetim kurulunda yer alan aday isimleri de tanıttı. Yeni yönetim kurulunda, Atıf Alâ, Hanifi Aslantürk, Özgür Ulupınar, Sadettin Ak ve Levent Ali Yıldız’ın yer alması bekleniyor.
HEDEF TOPLUMSAL GELİŞİM
2024 ve 2028 olimpiyat oyunlarında Türkiye’ye madalya kazandırmak hedefinde olan Öztürk, başta Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılması planlanan protokol anlaşmaları ile 24 farklı branşta çocuk ve genç nesillerin sporun atası sayılan atletizme teşvik edeceklerini belirtti. Cezaevlerinde bulunan topluma kazandırılması beklenen çocuk ve yetişkinlerin sporla rehabilitasyonu için proje tasarladıklarını belirten yeni yönetim kurulu adayı Atıf Alâ, Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki tecrübelerini, federasyon yönetimine taşımak istediğini ifade etti.
SPONSORLUKLAR GELİŞTİRİLECEK
İş dünyasının tanınan simalarından Özgür Ulupınar, “Sponsorluklarla kulüplerimize imkanlar sunacak, sporcularımızın sayısını arttıracak, iyi antrenörlerin yetişmesi ve eğitim amaçlı ülkemize getirilmesi için her türlü katkıyı sunmayı amaçlıyoruz” dedi. İş dünyasından bir diğer isim olan Sadettin Ak ise, “Güvenlik birimlerinin eğitimlerinde de atletizmin önemi yüksek. Biz bu alanda da iş birlikleri ile polislerimizin hızlı ve atik olabilmeleri için beden eğitimlerinde süreklilik kazandırmak istiyoruz” diyerek yeni yönetimin her alanda bürokratik ve finansal açıdan değerli adımlar atacağını ifade etti.