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Gündem Avaşin bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Avaşin bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!"

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