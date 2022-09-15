Avcılar'da balkondan uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşillent Mahallesindeki bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Evin önünde bekleyen polis, balkonun altına gelen kişiye paket atıldığını gördü. Paketi alan O.A. gözaltıma alınırken, üst aramasında 1,20 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli mobil ödeme yaparak 200 lira karşılığında uyuşturucu maddeyi adresteki kişiden satın aldığını itiraf etti.

Eve yapılan operasyonda operasyon da uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen O.A. isimli şüpheli yakalandı. Evinde yapılan aramalarda, bir kilo 78 gram esrar, iki hassas terazi, dört ruhsatsız tabanca, bir uzun namlulu silah, iki şarjör, uzun namlulu tüfek fişeği, 186 adet tabanca fişeği, ele geçirildi.

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