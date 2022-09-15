Gündem Avcılarda balkondan uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
İSTANBUL

Avcılar'da balkondan uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Avcılar'da internet üzerinden sipariş aldığı uyuşturucuyu balkondan aşağıda bekleyen kişiye atarak teslim ettiği iddia edilen şüpheli, alan kişiyle birlikte yakalandı. Şüphelilerden uyuşturucuyu satın alan O.A emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakılırken, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen O.A ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi DHA
Avcılarda balkondan uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Avcılarda uyuşturucu operasyonu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşillent Mahallesindeki bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Evin önünde bekleyen polis, balkonun altına gelen kişiye paket atıldığını gördü. Paketi alan O.A. gözaltıma alınırken, üst aramasında 1,20 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli mobil ödeme yaparak 200 lira karşılığında uyuşturucu maddeyi adresteki kişiden satın aldığını itiraf etti.

Eve yapılan operasyonda operasyon da uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen O.A. isimli şüpheli yakalandı. Evinde yapılan aramalarda, bir kilo 78 gram esrar, iki hassas terazi, dört ruhsatsız tabanca, bir uzun namlulu silah, iki şarjör, uzun namlulu tüfek fişeği, 186 adet tabanca fişeği, ele geçirildi.

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