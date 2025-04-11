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Avcılar'da beton mikseri otomobile çarptı

Avcılar'da beton mikseri otomobile çarptı

10:0711/04/2025, Cuma
DHA
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Ölen veya yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.
Ölen veya yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri otomobile çarptı.Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüsü beton mikseriyle otobüs arasında ezilmekten son anda kurtuldu.

Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde İETT otobüsü durakta yolcu indirdiği sırda, arkada bulunan otomobil bir süre otobüsün hareket etmesini bekledi. Bu sırada arkadan gelen ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri otomobile hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürüklenerek durakta bekleyen otobüsle beton mikseri arasında sıkıştı. Otomobil sürücüsü kadın kısa süreli panik yaşarken kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



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