Gündem Avcılarda evin duvarına çarpan sürücü özür dilerim dedikten sonra kaçtı
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İstanbul haberleri: Evin duvarına çarpan sürücü “özür dilerim” dedikten sonra kaçtı

Avcılar'da evin duvarına çarpan sürücü “özür dilerim” dedikten sonra kaçtı

Avcılar’da park halindeki aracını yola çıkarmak isteyen kadın sürücü, ayağı gaz pedalına takılı kalınca evin duvarına çarptı. Dışarıya çıkan ev sahibine “özür dilerim” diyen sürücü, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Haber Merkezi DHA
Eve çarpan sürücü oturma odasına zarar verdi.
Eve çarpan sürücü oturma odasına zarar verdi.

Cuma günü Avcılar Cihangir Mahallesi’nde kaza meydana geldi. İddiaya göre, aracı park halinde olan sürücü, yola çıkmak istedi. Bu sırada manevra yapan kadının ayağı gaz pedalına takılı kalınca aracının hakimiyetini sağlayamadı ve sokakta bulunan evin oturma odasına daldı.

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Mutfakta bulunan ev sahibi içeriden gelen sesi duyunca dışarıya doğru koştu. Dışarıya çıkan ev sahibi gördüğü görüntü üzerine şoke oldu. Bir arabanın evin duvarına çarptığını ve oturma odasına zarar verdiğini gördü.

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Araç içinde bulunan kadın sürücü ise “özür dilerim zarar ne ise yaptırırım” dedi. Ancak daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşadıkları karşısında hayrete düşen ev sahipleri polise haber vererek şikayetçi oldu.

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Bir süre kaza yerinde bekleyen aracın daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.

Kaza anı kameraya yansıdı

Avcılarda yaşanan ilginç kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Park halinde bulunan araç bir süre sonra sahibi tarafından çalıştırılarak yola çıkarıldı. Ancak ayağı gaz pedalında takılı kalan sürücü, bir evin duvarına çarptı.

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