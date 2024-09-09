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Avcılar'da kaybolan çocuk Kadıköy'de bulundu: 13 yaşındaki çocuktan babası için şoke eden iddialar

İstanbul Avcılar'da üç gün önce annesiyle alışverişe çıktıktan sonra kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğu, birlikte evden kaçtığı arkadaşı ile Kadıköy'de bulundu. Ailesinin kendisini dilendirmek istediği için evden kaçtığını söyleyen kız çocuğu, babasının, 16 yaşındaki ağabeyini birlikte kaçtığı arkadaşı ile zorla evlendirmeye çalıştığını iddia etti.

20:05 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:12 - 9/09/2024 Pazartesi
IHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 3 gün önce annesiyle okul alışverişine gittikten sonra kaybolan 13 yaşındaki S.Y., yine dün evden kaçan 14 yaşındaki M.G.S. ile birlikte Kadıköy'de bulundu. S.Y., ailesinin kendisini dilendirmek istediği için evden kaçtığını ve babasının 16 yaşındaki ağabeyi E.Y. ile arkadaşı M.G.S.'yi zorla evlendirmeye çalıştığını iddia etti. Baba, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İddiaları reddeden baba fenalaşarak yere yığıldı

Olay, geçtiğimiz cuma günü Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki S.Y., annesi ile okul alışverişi için dışarıya çıktıktan sonra kayboldu. Polis ekipleri, ailenin kayıp ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 gündür haber alınamayan S.Y. ve dün evden kaçtığı belirlenen 14 yaşındaki M.G.S. Kadıköy'de bulundu. Emniyetteki işlemleri esnasında S.Y., polis ekiplerine ailesinin kendisini zorla dilendirmek istediğini ve şiddet gördüğünü ileri sürdü. Kızının iddialarını gazetecilerle canlı yayında röportaj yaptığı sırada duyan baba S.Y., iddiaları reddetti. Baba fenalaşarak yere yığılırken, iki kız çocuğunun kan donduran iddiaları bununla kalmadı.

Baba gözaltına alındı

İfadelerinde çocukların baba S.Y.'nin M.G.S. ile oğlu E.Y.'yi dini nikahla zorla evlendirmek istediğini belirttikleri öğrenildi. Baba S.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




#Kayıp Çocuk
#İstanbul
#Avcılar
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