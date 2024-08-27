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Avcılar'da kadına şiddet: Yumruk ve sopa darbesiyle dövdü tepki gösterenlere de saldırdı

Avcılar'da bir kadın yol ortasında ve otomobil içerisinde dakikalarca tekme, yumruk ve sopayla dövülerek yerde sürüklendi. Kadına şiddete tepki gösteren bir kişinin de darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Zaman zaman trafikteki araçların arasında devam eden kavga sırasında duruma tepki gösteren kişi sopa ve yumrukların hedefi olurken, kendini elindeki taşla savunmaya çalıştı. Kavganın sona ermesinin ardından kadını darbeden adam otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

10:21 - 27/08/2024 Salı
DHA
Avcılar'da kadına şiddet kameralara yansıdı!
Avcılar'da kadına şiddet kameralara yansıdı!

Olay, dün akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilden inen aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu grup bilinmeyen bir nedenle yakınları olduğu iddia edilen bir kadınla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen olayda tartışmaların hedefindeki kadın şiddete uğrayınca 'Anne' diye bağırmaya başladı. Kadın arbede sırasında yere düşerken, bir başka kadın darbedilen kadınla bir kişiyi telefonda görüştürmeye çalıştı. Kısa süren telefon görüşmesinin ardından kadına şiddet devam etti.



Yerde sürüklendi; Defalarca yumruklandı


Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yumruk ve tokat atarak kadına saldıran şüpheli, yerde sürüklediği kadını otomobile götürdü. Şiddet burada da devam etti. Otomobilde defalarca yumruklanan kadın kendini savunmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Dakikalarca süren şiddet sırasında trafikte ilerleyen sürücülerin duruma müdahale etmemesi dikkat çekti. Yoldan geçen bir polis aracının da kadına şiddeti fark etmeyerek yoluna devam ettiği görüldü.



Karşı çıkan kişiyi de darbettiler


Bir süre sonra kadının darbe dildiğini fark eden bir adam grubun yanına geldi. Kadına şiddet gösteren kişi bu kez duruma tepki gösteren adama saldırdı. Sopalar ve taşların konuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadının şiddete uğramasına tepki gösteren adam, bu kez kalabalık grubun hedefi oldu. Bu sırada şiddet gören kadın kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, iki taraf arasındaki kavga uzun süre devam etti. Zaman zaman trafikteki araçların arasında devam eden kavga sırasında duruma tepki gösteren kişi sopa ve yumrukların hedefi olurken, kendini elindeki taşla savunmaya çalıştı. Kavganın sona ermesinin ardından kadını darbeden adam otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.



Küçükçekmece'de devam eden metrobüs yolundaki çalışma yüzünden İstanbulluların trafik çilesi bitmiyor

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda İstanbullunun trafik çilesi bitmek bilmiyor. Aynı noktalar üzerinde birden fazla şeridi kapatarak çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle, çalışma kapsamında İBB Sosyal Tesisler, Küçükçekmece ve Yenibosna metrobüs duraklarındaki demir bariyerler kaldırılarak D-100 kara yoluna dubalar yerleştirdi. Metrobüs araçları da dubalarla kapatılan şeritten ilerledi. Kara yolunun bir şeridinin dubalarla kapatılması nedeniyle sabah saatlerinde Ankara istikametinde bazı noktalarda araç yoğunluğu oluştu.



#istanbul
#avcılar
#Kadına Şiddet
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