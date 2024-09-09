Narin'e acı veda: Cenazesi köyde defnedildi! Cinayete ilişkin ilk itiraf geldi

Diyarbakır Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve sabah saatlerinde mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresinde yapılan aramada bulunarak Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.
Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin'in cenazesi, köyündeki Tavşantepe Mezarlığında defnedildi.
Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran'a ait olan ve Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil, incelenmek üzere jandarma tarafından tekrar götürüldü.
"Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm"
Narin'in cansız bedenine ulaşılmıştı
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, dün, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.