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Narin'e acı veda: Cenazesi köyde defnedildi! Cinayete ilişkin ilk itiraf geldi

Türkiye 8 yaşında cinayete kurban giden Narin Güran'a ağlıyor. Cinayete dair yürütülen soruşturmada ilk itiraf gizli bir tanıktan geldi. Gözaltına alınan kişi, "Narin'in amcası cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" ifadelerini kullandı.

10:00 - 9/09/2024 lundi
Güncelleme: 12:10 - 9/09/2024 lundi
DHA
8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz deresinde bulunmuştu.
8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz deresinde bulunmuştu.

Diyarbakır Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve sabah saatlerinde mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresinde yapılan aramada bulunarak Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.


Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin'in cenazesi, köyündeki Tavşantepe Mezarlığında defnedildi.


Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran'a ait olan ve Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil, incelenmek üzere jandarma tarafından tekrar götürüldü.

"Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm"

Narin'in katledilmesiyle ilgili ilk itiraf gözaltına alınan bir zanlıdan geldi. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda
"Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm"
dediği iddia edildi.

Narin'in cansız bedenine ulaşılmıştı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, dün, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.


Zorluoğlu,
"İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır"
ifadelerini kullanmıştı.

#Narin Güran
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