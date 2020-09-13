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İSTANBUL

Avcılar'da muhtarın sosyal medya atağı: 7 bin aileye yardım ulaştırıldı

Avcılar'da muhtarın sosyal medya atağı: 7 bin aileye yardım ulaştırıldı

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan aynı zamanda İstanbul Avcılar'da muhtarlık yapan Serkan Vatansever, muhtar azaları ve bazı gönüllü vatandaşlarla pandemi sürecinde 7 bin aileye koliler dolusu gıda malzemesi veya gıda çekleri ulaştırdı. Vatansever, "Mahallemizin 35 senelik kesimi ile 15 senelik kesimini çok güzel harmanladık. Ispartakule’deki komşularımız ne istediysek sağladılar." dedi.

Haber Merkezi DHA
Serkan Vatansever
Serkan Vatansever

İstanbul'un ilçesi Avcılar'ın Tahtakale Mahallesi Muhtarı Serkan Vatansever, yaklaşık 90 bin nüfus ile Avcılar’ın ikinci büyük mahallesi konumunda bulunduklarını söyledi.

7 bin aileye koliler dolusu gıda malzemesi veya gıda çekleri ulaştırıldı.

Vatansever, koronavirüs döneminde zor durumda kalan Tahtakale Mahallesi’nin dar gelirli kesimi için muhtar azaları ve gönüllülerle birlikte sosyal medyayı aktif kullanarak adeta seferberlik başlattıklarını belirterek, şunları anlattı:

  • “Ispartakule’deki komşularımız çağrılarımıza koşarak yardım etti. Bize sağladıkları destekle Tahtakale muhtarlığı olarak pandemi döneminde 7 bin ailemize erzak gönderdik. Market çeklerini, gıda kolilerini gariban- yardıma muhtaç ailelerimize bunları ulaştırdık. 7 bin aileye erzak dağıtmak muhtarlık olarak ciddi bir rakam. İki bayramda da boş durmadık. 500 çocuğu giydirmek üzere yola çıktık, arkamızda bulduğumuz destekle 2 bin yetim, dar gelirli veya engelli çocuğumuza bayramlıklarını teslim ettik. Kurban Bayramı’nda da 4 gün açıktık. Ispartakule’de oturan komşularımız kestikleri kurbanlarını bize teslim etti. Bunları parçaladık, bölüştürdük 4 gün boyunca 1500 ailemize kurban etlerini evlerine kadar götürerek dağıttık. Mahallemizin 35 senelik kesimi ile 15 senelik kesimini çok güzel harmanladık. Ispartakule’deki komşularımız ne istediysek sağladılar. Sağlanan desteklerle bazı komşularımızın kirasını ödedik. Bazı çocuklarımızın eğitim masraflarını karşıladık. Burs verenler oldu.”

7 bin aileye koliler dolusu gıda malzemesi veya gıda çekleri ulaştırıldı.

NASIL YAPILDI?

Muhtar Serkan Vatansever, sosyal medyayı çok aktif kullandıklarını, kısa sürede binlerce komşularının kendilerini takip ettiğini vurgularken, “Sosyal medya sayesinde pandemi döneminde birlik beraberlik. Çağrılarımıza çığ gibi destek verildi. Yaptığımız çağrılar üzerine; koliler, erzak, market çekleri geldi. Tahtakale Mahallesi’nden Avcılar merkeze yöneldik, oraya da yardımlar ulaştırdık” dedi.

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