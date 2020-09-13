Avcılar'da muhtarın sosyal medya atağı: 7 bin aileye yardım ulaştırıldı Avcılar'da muhtarın sosyal medya atağı: 7 bin aileye yardım ulaştırıldı Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan aynı zamanda İstanbul Avcılar'da muhtarlık yapan Serkan Vatansever, muhtar azaları ve bazı gönüllü vatandaşlarla pandemi sürecinde 7 bin aileye koliler dolusu gıda malzemesi veya gıda çekleri ulaştırdı. Vatansever, "Mahallemizin 35 senelik kesimi ile 15 senelik kesimini çok güzel harmanladık. Ispartakule’deki komşularımız ne istediysek sağladılar." dedi.

Haber Merkezi 13 Eylül 2020, 14:10 Son Güncelleme: 13 Eylül 2020, 14:10 DHA