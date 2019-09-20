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AVM'de güvenlik görevlilerine bıçaklı saldırı

Şişli'de bir alışveriş merkezine internet sitesi üzerinden aldığı ürünü iade etmeye gelen kişi yetkililerden olumsuz yanıt alınca iki güvenlik görevlisini bıçakladı. Yaralanan güvenlik görevlileri hastaneye kaldırılırken saldırgan ise gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Saldırının yaşandığı AVM
Saldırının yaşandığı AVM

İstanbul Mecidiyeköy'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda iki güvenlik görevlisi bıçaklandı.

Önce kendine zarar verdi

  • İnternetten alışveriş yapılan sitenin ofisine gelen Kıvanç Ö. aldığı bilgisayarın sorunlu olduğunu belirterek iadesini istedi. Yetkililerle konuşmak istediğini söyleyen kişiyi güvenlik görevlileri içeriye almadı. Buna sinirlenen Kıvanç Ö. yanında bulunan bıçak ile kendisine zarar vermeye başladı.
Güvenlik görevlileri Kıvanç Ö.' nün elinden bıçağı almaya çalıştı. Bu sırada Kıvanç Ö. güvenlik görevlileri Murat Ö. ve Yener G.'yi bıçakla yaraladı. Diğer güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek saldırganın elinden bıçağı aldı.

Gözaltına alındı

Sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine ambulans ile yaralı güvenlik görevlileri, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis, saldırganı gözaltına aldı.

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