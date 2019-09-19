Gündem Alt kat yanarken üst kattan fotoğraf çektiler
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Alt kat yanarken üst kattan fotoğraf çektiler

Okmeydanı’nda bir restoranın bacasında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Vatandaşların sokağa döküldüğü yangında, dumanlar binayı ve gökyüzünü sardı. Gözün gözü görmediği olayda, binadaki kadın çalışanlar telefonlarıyla görüntü kaydetti.

Haber Merkezi IHA
Yangının çıktığı binada bulunan konfeksiyonda çalışanlar cep telefonlarına sarıldı.
Yangının çıktığı binada bulunan konfeksiyonda çalışanlar cep telefonlarına sarıldı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı Fatih Sultan Minberi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde faaliyet gösteren bir restoranında ızgara bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine bacadan çıkan dumanlar nedeniyle restoran ve dışarısı dumana boğuldu.

Bir süre sonra dumanların binayı sarması üzerine çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, merdiven aracıyla binaya çatıda ve restoranın içinden yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen olmadı.

Olay nedeniyle cadde bir süreliğine trafiğe kapandı.

Binadan dumanlar çıkarken çalışanlar görüntü kaydetti

Öte yandan yangın sürdüğü esnada itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ederken, restoranın bulunduğu binadaki konfeksiyonda çalışanlarda cep telefonlarına sarıldı.

Binalarının çatısından duman çıkmasını umursamayan kadın çalışanlar olanı biteni görüntüledi.

  • Yangın nedeniyle sokağa dökülen vatandaşların bazı çalışmaları izlerken bazıları da yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti. Olay nedeniyle cadde bir süreliğine trafiğe kapandı.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangının olduğu binada bazı çalışanların cep telefonları ile fotoğraf çektiği görüldü.

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