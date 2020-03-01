Gündem Avrupanın yarısını ben gönderdim diyen göçmen kaçakçısı yakalandı
EDİRNE

‘Avrupa’nın yarısını ben gönderdim’ diyen göçmen kaçakçısı yakalandı

‘Avrupa’nın yarısını ben gönderdim’ diyen göçmen kaçakçısı yakalandı

Sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, ‘Avrupa’nın yarısını ben gönderdim’ diyen Özcan Karlı isimli şahıs, Edirne’de yakalanarak, gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Göçmen kaçakçısı olduğunu söyleyen Özcan Karlı isimli şahıs, gözaltına alındı.
Göçmen kaçakçısı olduğunu söyleyen Özcan Karlı isimli şahıs, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, ‘Avrupa’nın yarısını ben gönderdim’ diyen Özcan Karlı isimli şahıs, Edirne’nin Enez ilçesi Çatalköy’de bulunan ikametinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yine aynı şekilde sosyal medyada ve basın kuruluşlarına göçmen kaçakçısı olduğunu söyleyerek, röportaj veren bir diğer şüpheli şahıs Mehmet Savran’ın da yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
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Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor.
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İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor.
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Edirne’de polis ekipleri, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule Sınır Kapısı’na giden karayolunu, bu sabah yaklaşık 1 kilometre mesafede araç ve yaya trafiğine kapattı.
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Karayolu kapatılmadan gelen son göçmen grup ise, ıslıklarla sınır kapısına doğru ilerledi.
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Yunanistan askerleri Kastanies Sınır Kapısı'nı yaya ve araç trafiğine kapattığı için yüzlerce göçmen, tampon bölgede bekliyor.
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Sınır hattını önceki gün otobüsler ile kapatan Yunanistan askerleri, dün sabah ise tel örgüler çekmişti.
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Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler arkasında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler ile Yunan askerleri arasında dün zaman zaman gerginlik yaşandı.
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Yunanistan askerleri, tel örgüleri aşmak isteyen göçmenleri gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı.
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Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
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Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye gelişleri bugün de sürüyor. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolu, polis tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Göçmenlerin Midilli Adası'na gitmek üzere bindiği bot su aldı, Sahi Güvenlik kurtardı
FOTOĞRAF 8
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100 metre açıldıktan sonra motoru duran bottaki göçmenler denizde mahsur kaldı.
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Bir göçmen panikle botla atlayıp, kıyıya yüzdü.
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Hipotermi geçiren göçmen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 30 göçmen Küçükkuyu beldesine götürüldü.
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Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı göçmenler Küçükkuyu beldesinde götürüldü.
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Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte düzensiz göçmenler Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya doğru gitmeye devam ediyor.
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Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Midilli adasına gitmek isteyen yaklaşık 30 göçmen deniz üzerinden botla gitmek istedi. Kıyıdan 100 metre uzaklaşan göçmenlerin botu su aldı.
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İçerisinde çocukların da olduğu göçmenler, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir göçmen panikle botla atlayıp, kıyıya yüzdü. Hipotermi geçiren göçmen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 30 göçmenin yardımına, Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı göçmenler Küçükkuyu beldesinde götürüldü. Ayvacık ilçe merkezinden yaklaşık 300 göçmenin de minübüs ve otobüslerle Edirne'ye doğru yola çıktıkları öğrenilirken, Edrine'den de botlarla geçmek için Ayvacık'a göçmenler geliyor.
Göçmenlerin Midilli Adası'na gitmek üzere bindiği bot su aldı, Sahi Güvenlik kurtardı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Feneri sahilinden göçmenlerin, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere bindiği bot su aldı.


Avrupanın yarısını ben gönderdim

Avrupa'nın yarısını ben gönderdim

Röportajda göçmen kaçakçılığı yaptığını söyledi, yakalandı.
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