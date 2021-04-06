Avukatlık bürosunda miras kavgası: 3 ölü 2 yaralı

Olay, saat 14.30 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak üzerinde bulunan avukatlık bürosunda meydana geldi.

Akrabalarına ateş etti

İddiaya göre, aralarında miras konusunda anlaşmazlık bulunan aile üyeleri avukatlık bürosunda buluştu. Burada çıkan tartışmanın ardından bir süre sonra Yalova 50. Yıl Mahallesi muhtarı Ahmet Salih Belginer, dayı çocuklarına ateş etti.

Olay yerinden kaçtı

Olayda Haluk Onat, Kebire Esra Ay ve Ayşe Ece Ay hayatını kaybederken Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat ağır yaralandı. Bürodaki avukat Mehmet Şanverdi ise kaçarak yara almaktan kurtuldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yalova'da gözaltına alındı

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, sokakta bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Kartal Asayiş Büro ekipleri kaçan şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit ederek Jandarma ekiplerine bilgi verdi. Şüpheli Ahmet Salih Belginer bir süre sonra Yalova'da Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Görgü tanığı anlattı

Görgü tanığı Emre Demir “Komşumuz olan iki yan binadaki avukatlık ofisine silahlı bir saldırı olmuş. Altı yedi el silah sesi duydum. Kendim ofisimden çıkıp baktığımda elimde silah olan karşı tarafa doğru koşan bir şahıs gördük. Daha sonra olaya polisler müdahil oldu. Ambulanslar geldi.

Beş ve altı kişi yaralıydı. Onları hastaneye götürdüler efendim. Bu şekilde bir olaya şahitlik, bir tanıklık etmiş oldukları. Kendi aralarında husumet varmış. Herhalde bunlar ara buluculuk sistemiyle, ofisinde onların aralarını yapmak için avukatlar çağırmışlar. O olayda bir tartışma çıkıyor, tartışmanın akabinde de silahlı saldırı gerçekleşiyor" dedi.