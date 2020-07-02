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Gündem Ayasofya duruşması TVNETte tartışılıyor Danıştay bu kararla topu siyasete atıyor
POLİTİKA

Ayasofya duruşması TVNET'te tartışılıyor: Danıştay bu kararla topu siyasete atıyor

Danıştay'ın Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılıp açılmayacağına ilişkin 15 gün içerisinde yazılı açıklama yapacak olması tartışmaları beraberinde getirdi. TVNET canlı yayınında konuşan Gazeteci Ceyhun Bozkurt, "1990'lı yıllardaki başvurularda Danıştay, genel olarak topu siyasete attı. Bugün de benzer bir durum söz konusu." yorumunda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazeteci Ceyhun Bozkurt ve Erem Şentürk, canlı yayında Danıştay'ın kararını değerlendiriyor.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt ve Erem Şentürk, canlı yayında Danıştay'ın kararını değerlendiriyor.

Türkiye'nin merakla beklediği Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılıp açılmamasına ilişkin Danıştay 10. Dairesi'nin duruşması sona erdi.

Kararın 15 gün içerisinde açıklanacak olmasını TVNET ekranlarında değerlendiren Gazeteci Ceyhun Bozkurt, "Danıştay'ın siyasi iradeye topu atması, Ayasofya konusunun hukuki değil, siyasi bir karar olduğu noktasında gerekçe gibi duruyor" değerlendirmesinde bulundu.

1990'lı yıllarda Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması ile ilgili verdiği kararlara atıf yapan Bozkurt, "Danıştay genelde 'ulusal ve uluslararası şartların durumuna göre bu kararlar verilebilir' ifadesine yer verirdi. Özetle bu durum biraz toplu siyasete atmak ve kararın hukuki değil, siyasi olduğunu ifade etme şekli" vurgusunu yaptı.

AYASOFYA KARARI 15 GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

Türkiye'nin merakla beklediği 'Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılıp açılmayacağına ilişkin Danıştay'da görülen duruşma sona erdi. Danıştay 10. Dairesi kararı 15 gün içerisinde yazılı olarak açıklama kararı aldı. Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan hukukçular, kararın 15 gün içerisinde açıklanacak olmasının idari mahkemelerin yargılama kanunu çerçevesindeki rutin bir uygulama olduğuna işaret ediyor.

Evliya Çelebi'nin gözünden Ayasofya'nın tılsımları: Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor
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Evliya Çelebi'nin gözünden Ayasofya'nın tılsımları: Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor
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