Gündem Aydında 5 kişiyi öldüren damat yakalandı
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Aydın son dakika haber: Nazilli'de 5 kişiyi öldüren zanlı teslim oldu

Aydın'da 5 kişiyi öldüren damat yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesine pompalı tüfekle ateş açması sonucu 5 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Nazilli'de bir kişi pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı.
Nazilli'de bir kişi pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı.

Polis ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde kayınpederinin evinde iki kayınbiraderi, bir kayınbiraderinin eşi ile 2 komşusunu pompalı tüfekle öldürüp eşi ve çocuğunun da aralarında olduğu 3 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan M.D'nin İsabeyli Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

Ekipler zanlıyı olayda kullanıldığı belirlenen 2 tüfekle gözaltına aldı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

Olay

M. D., dün İstiklal Mahallesi'ndeki kayınpederinin evinde eşi Tülin D. ve çocuğununda bulunduğu kişilerin üzerine 2 pompalı tüfekle ateş açıp kaçmıştı.

Olayda, Tülin D.'ın kardeşleri Bekir Karakılıç, Birol Karakılıç ve eşi Emine Karakılıç, komşular Filiz Kahya, Mehmet Kahya ölmüş, M.D'nin eşi ve kızı Tuğçe D. ile Şükran Karakılıç yaralanmıştı.

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