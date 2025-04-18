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Aydın'da jandarmaya mukavemet ettiği gerekçesiyle yakalanan beş zanlı serbest bırakıldı

Aydın'da jandarmaya mukavemet ettiği gerekçesiyle yakalanan beş zanlı serbest bırakıldı

23:5918/04/2025, Cuma
G: 19/04/2025, Cumartesi
AA
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Hayvanların itlaf edileceğini öğrenen çiftlik sahibi M.D. ve yanındaki 4 kişi, personele zorluk çıkardı.
Hayvanların itlaf edileceğini öğrenen çiftlik sahibi M.D. ve yanındaki 4 kişi, personele zorluk çıkardı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ruhsatsız kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara yönelik denetimde, jandarma ekiplerine mukavemette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Hacıaliobası Mahallesi'nde ruhsatsız kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, M.D'ye ait çiftlikte yaptığı incelemede, işletmenin ruhsatsız olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine buradaki kanatlı hayvanların itlaf edilmesine karar verildi.

Hayvanların itlaf edileceğini öğrenen çiftlik sahibi M.D. ve yanındaki 4 kişi, personele zorluk çıkardı.
Bölgede güvenlik amaçlı bulunan jandarma da duruma müdahale etti. Bu esnada 5 kişi, jandarmaya hakaret edip mukavemette bulundu.
Bunun üzerine M.D. ile 4 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, M.D'ye idari para cezası kesildi.



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