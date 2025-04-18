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Ağaca çarparak insanların hayatını kurtardı

Ağaca çarparak insanların hayatını kurtardı

18:2218/04/2025, Cuma
IHA
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Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun kontrol altında tutulduğu bildirildi.
Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun kontrol altında tutulduğu bildirildi.

Aydın'da bir otomobil sürücüsü, seyir halindeyken bir anda fenalaştı. Tansiyonunun düştüğünü fark eden sürücü, karşısındaki yayalara çarpmamak adına direksiyonu refüje kırarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Aydın Kuşadası'nda bugün yaşanan olayda 80 yaşındaki Mesut Ö., seyir halindeyken yayalara çarpmamak için otomobilinin direksiyonunu refüje kırarak ağaca çarptı, kazada sürücü yaralandı.

Olay, Kuşadası Sabri Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. 09 BV 233 plakalı aracıyla seyreden Mesut Ö., aniden tansiyonunun düştüğünü fark etti. Bu sırada karşısına çıkan yayaları fark eden yaşlı sürücü, refleksle direksiyonu kırarak refüje çıktı ve orada bulunan ağaca çarptı.

Hayati tehlikesi bulunmuyor

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Özcan, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Özcan'ın sağlık durumunun kontrol altında tutulduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürerken, görgü tanıkları sürücünün yayalara çarpmamak için büyük bir çaba gösterdiğini ifade etti.



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