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Aydın Bozdoğan'da lise öğretmeni taciz iddiasıyla tutuklandı

Aydın Bozdoğan'da lise öğretmeni taciz iddiasıyla tutuklandı

21:5218/04/2025, Cuma
IHA
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Aydın Bozdoğan'da lise öğretmeni taciz iddiasıyla tutuklandı
Aydın Bozdoğan'da lise öğretmeni taciz iddiasıyla tutuklandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir lisede görev yapan öğretmen A.A., öğrencilerin şikayeti üzerine taciz iddiasıyla gözaltına alındı. Hakkında başlatılan soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde bazı öğrencilerin durumu ailelerine ve okul yönetimine bildirmesiyle ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan öğretmen, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Bozdoğan Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.A. Nazilli Cezaevi'ne gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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