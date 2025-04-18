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İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 90 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı

İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 90 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı

19:5518/04/2025, Cuma
DHA
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Saraçhane provokatörlerinin yargılanmasına başlandı.
Saraçhane provokatörlerinin yargılanmasına başlandı.

İBB'ye yönelik soruşturmaları bahane ederek sokaklarda korsan gösteri düzenleyen 90 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı. Şahıslar hakkında 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle görülen davanın ilk duruşması, dosyanın iki gruba ayrılmasına karar verilerek ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 90 kişinin yargılanmasına başlandı. Mahkeme, salon kapasitesinin yetersizliği sebebiyle 90 sanığın iki ayrı gruba ayrılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İlk kez hakim karşısına çıktılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katılan toplam 90 kişi bugün İstanbul'da bulunan Çağlayan adliyesinde 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemeleri'nde açılan davanın ilk duruşması, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda görüldü. Duruşma salonunda tutuksuz sanıklar, avukatlar ve çok sayıda destekçi hazır bulundu.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, salonun kapasite yetersizliği ve sanık sayısının fazla olması sebebiyle, sanıkların alfabetik isim sırasına göre 45'er kişi olarak iki gruba ayrılmasına, ayrıca İstanbul Valiliği'ne toplantı ve gösteri alanlarının tespit edilmesine dair yazı yazılmasına karar verdi. İlk 45 kişinin duruşması, yazılan yazılara cevap verilmesinin beklenmesi amacıyla 4 Temmuz'a ertelendi.



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