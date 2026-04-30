Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyon: Yakalanan beş şüpheli tutuklandı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, 5’i tutuklandı. Şüphelilerin şantaj ve tehdit yoluyla para talep ettikleri iddiasıyla “nitelikli dolandırıcılık” dahil çeşitli suçlardan işlem yapıldığı bildirildi.
Bozdoğan Cumhuriyet Başsavcılığınca, şantaj yaparak para istedikleri ve bu amaçla suç örgütü kurdukları öne sürülen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i "tehdit", "şantaj" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla tutuklandı.
Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılıktaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.