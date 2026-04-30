Şanlıurfa merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 42 gözaltı

13:4530/04/2026
IHA
Şanlıurfa merkezli 11 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince siber dolandırıcılığa yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden piyasa değerinin altında ürün satma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. MASAK raporuna göre şüphelilerin banka hesaplarında toplam 200 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

"Nitelikli dolandırıcılık", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve ilgili kanuna muhalefet suçlarından Şanlıurfa merkezli 11 ilde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ile toplam değeri 12 milyon lira olan 6 araca el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

