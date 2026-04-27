Sahte vekâletle 770 milyon liralık vurgun

Yapılan incelemelerde, Almanya’da ikamet eden müşteki V.E.’ye ait Aksu ilçesindeki yaklaşık 120 milyon lira değerindeki taşınmazın, sahte vekâletle Tapu Müdürlüğünde satılmak istendiği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, Aksu Tapu Müdürlüğü ve çevresinde 10 kişi suçüstü yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheli ise 3 farklı ilde gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 15 cep telefonu ve SIM karta el konuldu. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yalnızca bu olayla sınırlı kalmadığı belirlendi. Şüphelilerin, ilk olay dışında iki farklı müştekiye ait toplam değeri yaklaşık 650 milyon lira olan arsaları da aynı yöntemle satmaya çalıştıkları tespit edildi.