Sahte vekâletle 770 milyon liralık vurgun

16:2227/04/2026, Pazartesi
IHA
Antalya’da sahte vekâlet düzenleyerek yüksek değerli gayrimenkullerin satışını gerçekleştirmeye çalışan 14 şüpheli suçüstü yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, şüphelilerden 11’i tutuklandı, 3’üne ise adli kontrol kararı uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yurt dışında yaşayan bir vatandaş adına sahte vekâlet düzenlenerek gayrimenkul satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, Almanya’da ikamet eden müşteki V.E.’ye ait Aksu ilçesindeki yaklaşık 120 milyon lira değerindeki taşınmazın, sahte vekâletle Tapu Müdürlüğünde satılmak istendiği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, Aksu Tapu Müdürlüğü ve çevresinde 10 kişi suçüstü yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheli ise 3 farklı ilde gözaltına alındı.

650 milyonluk diğer girişimler de ortaya çıktı

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 15 cep telefonu ve SIM karta el konuldu. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yalnızca bu olayla sınırlı kalmadığı belirlendi. Şüphelilerin, ilk olay dışında iki farklı müştekiye ait toplam değeri yaklaşık 650 milyon lira olan arsaları da aynı yöntemle satmaya çalıştıkları tespit edildi.

11 şüpheli tutuklandı

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 14 şüpheliden 3’ü hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 11 şüpheli tutuklandı.


