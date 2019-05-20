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AFYONKARAHİSAR

'Ayı gülü' açtı: Koparmanın cezası 60 bin lira

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesindeki Kisra Vadisi'nde, koruma altındaki 'ayı gülü' çiçekleri açtı. Halk arasında 'kızıl gül' olarak da bilinen ayı gülü, sadece mayıs ve haziran aylarında açıyor. Çiçekleri koparan ya da zarar verene 60 bin 163 TL para cezası veriliyor.

Haber Merkezi DHA
Ayı gülü
Ayı gülü

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesindeki Kisra Vadisi'nde, koruma altındaki 'ayı gülü' çiçekleri açtı.

Ayı gülü çiçeği, Kızılören'e bağlı Gülyazı köyündeki Kisra Vadisi'nde, 2 bölüm halindeki yaklaşık 10 bin metrekare alanda her yıl mayıs ve haziran aylarında açıyor. Küme halinde açan çiçekler, adeta görsel bir şölen sunuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi(AKÜ), bölgeye çiçeklerin korunması için özel koruma statüsü uyguluyor.
  • Latince adı 'Paeonia mascula' olan ayı güllerinin çoğalmasını sağlamak için kameralar ve fotokapanlar ile takip yapılıyor. Koruma altındaki çiçeği koparmak ya da zarar vermenin cezası ise 60 bin 163 TL.


SADECE BU BÖLGEDE YETİŞİYOR


Kızılören Belediye Başkanı MHP'li Ali Erol, "Ayı gülü, Afyonkarahisar'da sadece bu bölgede yetişiyor. Çiçeklerin açması ile birlikte vadi boyunca çok güzel bir doğa görüntüsü oluşuyor. Çiçekleri fotoğraflamak için doğa fotoğrafçılarını davet ediyoruz" dedi.

KORUMA PROJESİNE DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

Bölgenin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığını aktaran Başkan Erol, çiçekleri izinsiz koparan veya zarar verenlerin ağır para cezasıyla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

Bölgeyi koruyup, geliştirmek istediklerini kaydeden Erol, "2016 ve 2017 yıllarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz buranın varlığını tespit ederek, burayla ilgili AKÜ ile de işbirliği yaparak, ciddi bir proje yürütüyor. Biz de bu çalışmaları destekliyoruz. Her türlü bu koruma projesine destek vermeye hazırız" diye konuştu.

'Ayı gülü' açtı: Koparmanın cezası 60 bin lira
FOTOĞRAF 8
Title
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesindeki Kisra Vadisi'nde, koruma altındaki 'ayı gülü' çiçekleri açtı.
Title
Halk arasında 'kızıl gül' olarak da bilinen ayı gülü, sadece mayıs ve haziran aylarında açıyor. Çiçekleri koparan ya da zarar verene 60 bin 163 TL para cezası veriliyor.
Title
Ayı gülü çiçeği, Kızılören ilçesine bağlı Gülyazı köyündendeki Kisra Vadisi'nde, 2 bölüm halindeki yaklaşık 10 bin metrekare alanda her yıl mayıs ve haziran aylarında açıyor.
Title
Küme halinde açan çiçekler, adeta görsel bir şölen sunuyor.
Title
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi(AKÜ), bölgeye çiçeklerin korunması için özel koruma statüsü uyguluyor. Latince adı 'Paeonia mascula' olan ayı güllerinin çoğalmasını sağlamak için kameralar ve fotokapanlar ile takip yapılıyor. Koruma altındaki çiçeği koparmak ya da zarar vermenin cezası ise 60 bin 163 TL.
Title
Kızılören Belediye Başkanı MHP'li Ali Erol, Ayı gülü, Afyonkarahisar'da sadece bu bölgede yetişiyor. Çiçeklerin açması ile birlikte vadi boyunca çok güzel bir doğa görüntüsü oluşuyor. Çiçekleri fotoğraflamak için doğa fotoğrafçılarını davet ediyoruz dedi.
Title
Bölgenin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığını aktaran Başkan Erol, çiçekleri izinsiz koparan veya zarar verenlerin ağır para cezasıyla karşı karşıya kalacağını vurguladı.
Title
Bölgeyi koruyup, geliştirmek istediklerini kaydeden Erol, 2016 ve 2017 yıllarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz buranın varlığını tespit ederek, burayla ilgili AKÜ ile de işbirliği yaparak, ciddi bir proje yürütüyor. Biz de bu çalışmaları destekliyoruz. Her türlü bu koruma projesine destek vermeye hazırız diye konuştu.
'Ayı gülü' açtı: Koparmanın cezası 60 bin lira
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesindeki Kisra Vadisi'nde, koruma altındaki 'ayı gülü' çiçekleri açtı. Halk arasında 'kızıl gül' olarak da bilinen ayı gülü, sadece mayıs ve haziran aylarında açıyor. Çiçekleri koparan ya da zarar verene 60 bin 163 TL para cezası veriliyor.


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