Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Aylarca tedavi gören Muhittin Böcekten CHPlilere sitem dolu sözler Öleceğimi düşünerek gelecek hesapları yaptılar
POLİTİKA

Aylarca tedavi gören Muhittin Böcek'ten CHP'lilere ağır sitem: Öleceğimi düşünerek gelecek hesapları yaptılar

Aylarca tedavi gören Muhittin Böcek'ten CHP'lilere sitem dolu sözler: Öleceğimi düşünerek gelecek hesapları yaptılar

Koronavirüsü tedavisinden dolayı yaklaşık 4 ay hastanede tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, taburcu olup göreve başladıktan sonra yazılı bir açıklama yaptı. Böcek, yoğun bakımda olduğu günlerde, bazı CHP'lilerin öleceğini düşünerek bir takım hesaplar içinde olduğuna dikkat çekerek sitemlerini aktardı. Böcek açıklamasında "18 yıl boyunca çatısı altında mücadele ettiğim, ilkelerine ve ideallerine hiç ihanet etmediğim, başarıya ulaşması için her zaman var gücümle çalıştığım partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm. Bu insanların, ben hastanede yaşam savaşı verirken öleceğimi, hatta öldüğümü düşünmeleri hepimizi insanlığımızdan utandırdı" dedi.

Haber Merkezi İHA
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

Uzun süren koronavirüs tedavisinin ardından yeniden görevinin başına geçen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşlara yazılı olarak açıklamada bulundu.

Başkan Böcek yaptığı yazılı açıklamada, sağlık sorunu nedeniyle zorunlu olarak bir mola almak zorunda kaldığını ve 3 buçuk ay boyunca kendisine edilen dualardan aldığı güçle hastalıkla savaştığını vurguladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bugün göreve başlayacak
GÜNDEM
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bugün göreve başlayacak

Yeniden sağlığına kavuştuğunu ve görevinin başında olduğunu belirten Böcek, yaptığı açıklamada tedavisi sırasında partisi CHP'de yaşananlara ilişkin de şu şekilde sitem etti:

"Hastalık dışında bir acı gerçekle daha yüzleştim bu süreçte ve 'vefanın' ne kadar önemli olduğunu anladım, bir kez daha. 18 yıl boyunca çatısı altında mücadele ettiğim, ilkelerine ve ideallerine hiç ihanet etmediğim, başarıya ulaşması için her zaman var gücümle çalıştığım partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm. Ahlaki ve etik olmayan bir şekilde, gelecek hesapları yaptıklarına şahit oldum. Bu şahısların oyunlarına, benimle birlikte siz de şahit oldunuz, biliyorum. Uğrunda savaş verdiğimiz demokrasiye yakışmayan, seçilmiş bir başkanın inisiyatiflerini hiçe sayan uygulamalar yapmanın dışında; bu insanların, ben hastanede yaşam savaşı verirken öleceğimi, hatta öldüğümü düşünmeleri hepimizi insanlığımızdan utandırdı."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü
GÜNDEM
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü

  • Dün nasılsa bugün de yine aynı "Muhittin" olduğunu vurgulayan Böcek, kendisinden ve taşıdığı değerlerden hiç vazgeçmeden, aynı azim ve kararlılıkla hizmete devam edeceğini bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 108 gün sonra taburcu oldu
GÜNDEM
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 108 gün sonra taburcu oldu
Abone Ol Google News
Türkiye cevabını verecek

Türkiye cevabını verecek

​Yaptırımlara mukabelede bulunmak için hazırlanılıyor.
BAE ihanette sınır tanımıyor

BAE ihanette
sınır tanımıyor

Filistin davasının altını oyuyorlar.
CHPdeki tacizlere laf yok

CHP'deki tacizlere laf yok

Yeni Şafak'ın ulaştığı 13 STK yorum yapmamayı tercih etti.
İBB hala sessiz

İBB hala sessiz

​Barajlar 15 yılın en düşük seviyesinde.
Çin aşıyı geciktirdi

Çin aşıyı geciktirdi

​İlk partisi ülkedeki bürokrasiye takıldı.
Kod adı 'D'

Kod adı 'D'

​İsrail Başbakanı Netanyahu Mossad'a yeni başkan atadı.

Galatasaray <br>kupada turladı

Galatasaray
kupada turladı

Terim, turu geçmesine rağmen oyuncularına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu hesabı <br>iyice karıştırdı

Kılıçdaroğlu hesabı
iyice karıştırdı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na tepki.
YİK'ten ABD'ye tepki

YİK'ten ABD'ye tepki

​Erdoğan başkanlığındaki toplantı ardından açıklama.
Kupada <br>inanılmaz maç

Kupada
inanılmaz maç

​Müthiş maçta 9 gol atıldı, 2 kırmızı kart çıktı.
Türkiye'nin yanındayız

Türkiye'nin yanındayız

​Türk Konseyinden Türkiye'ye destek mesajı.
Gine'de büyük gün

Gine'de büyük gün

​Cumhurbaşkanı Alpha Conde yemin ederek görevine başladı.
Sayılar yeniden <br>yükselişe geçti

Sayılar yeniden
yükselişe geçti

Sağlık Bakanlığı can yakan tabloyu paylaştı.
81 ile yılbaşı genelgesi

81 ile yılbaşı genelgesi

​Sokağa çıkma yasağına yeni eklemeler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.