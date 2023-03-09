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AYM bloke kararını kaldırdı: HDP hazine yardımı alacak

Anayasa Mahkemesi (AYM) HDP'nin hazine yardımlarına geçici bloke konulmasına dair kararı oy çokluğu ile kaldırdı.

15:31 . 9/03/2023 Perşembe
Diğer
Anayasa Mahkemesi.

Anayasa Mahkemesi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatılması istemli davada, partinin Hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararını kaldırdı.

Bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından bugün ele alındı. AYM,HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren konulan bloke kararını oy çokluğuyla kaldırdı. Mevzuata göre HDP'ye bu sene 179 milyonu 10 Ocak'a kadar olmak üzere 539 milyon TL Hazine yardımı yapılacaktı.

Sözlü savunma ertelendi

Kapatma davasında işleyen süreç kapsamında, HDP yetkililerinin 14 Mart'ta sözlü savunma yapması kararlaştırılmıştı. Partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP'nin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelendi.

Anayasa Mahkemesi

Ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak AYM raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı, toplantı için gün belirleyecek. Üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.


HDP

Saadet Partisi Sözcüsü ‘HDP özgürlük istiyor’ demişti: Buldan’ın terörist başı Öcalan’a özgürlük vadettiği akıllara geldi
Saadet Partisi Sözcüsü ‘HDP özgürlük istiyor’ demişti: Buldan’ın terörist başı Öcalan’a özgürlük vadettiği akıllara geldi

Krizleriyle gündemden düşmeyen Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. HDP, Kılıçdaroğlu’nu önce tebrik etti ardından parti merkezlerine davet etti. CHP Genel Başkanının ise bu davete olumlu yaklaşarak, ziyareti gerçekleştireceği öğrenildi. Yaşanan gelişmeleri Habertürk’te değerlendiren Saadet Parti Sözcüsü Birol Aydın, Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi ziyaret etmemesinin büyük eksiklik olacağını ifade etti. Birol Aydın, “HDP'nin talep edeceği şeyler özgürlüktür refahtır. Bakanlık da talep edebilir. Kılıçdaroğlu karar verecektir” dedi. Aydın’ın bu sözleri büyük tepki toplarken, açıklamanın ardından HDP’li Pervin Buldan’ın geçmişteki seçim kampanyalarında destekçilerine seçimi kazanmaları halinde terörist başı bebek katili Öcalan’ın tecritinin kaldırılmasını vadettiği akıllara geldi. Buldan, bir başka konuşmasında ise oy talebinde bulunurken kendisini dinleyenlere, ‘Oyunuzu atacağınız zaman Sayın Öcalan’ı düşünün’ demişti.

#Anayasa Mahkemesi
#HDP
#Hazine yardımı
1 saat önce
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AYM bloke kararını kaldırdı: HDP hazine yardımı alacak
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