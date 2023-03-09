AYM bloke kararını kaldırdı: HDP hazine yardımı alacak

Krizleriyle gündemden düşmeyen Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. HDP, Kılıçdaroğlu’nu önce tebrik etti ardından parti merkezlerine davet etti. CHP Genel Başkanının ise bu davete olumlu yaklaşarak, ziyareti gerçekleştireceği öğrenildi. Yaşanan gelişmeleri Habertürk’te değerlendiren Saadet Parti Sözcüsü Birol Aydın, Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi ziyaret etmemesinin büyük eksiklik olacağını ifade etti. Birol Aydın, “HDP'nin talep edeceği şeyler özgürlüktür refahtır. Bakanlık da talep edebilir. Kılıçdaroğlu karar verecektir” dedi. Aydın’ın bu sözleri büyük tepki toplarken, açıklamanın ardından HDP’li Pervin Buldan’ın geçmişteki seçim kampanyalarında destekçilerine seçimi kazanmaları halinde terörist başı bebek katili Öcalan’ın tecritinin kaldırılmasını vadettiği akıllara geldi. Buldan, bir başka konuşmasında ise oy talebinde bulunurken kendisini dinleyenlere, ‘Oyunuzu atacağınız zaman Sayın Öcalan’ı düşünün’ demişti.