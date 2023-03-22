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AYM HDP'nin 'sözlü savunmayı erteleme' talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin 11 Nisan olarak belirlenen sözlü savunma tarihinin seçim sonrasına ertelenmesi talebini oybirliğiyle reddetti. HDP, hakkındaki kapatılma davasında sözlü savunmanın seçim sonuna bırakılmasını talep etmiş, talebi değerlendiren AYM 3 ay değil 1 ay erteleme kararı vermişti.

09:54 . 22/03/2023 Çarşamba
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HDP'nin talebinde karar çıktı.

HDP'nin talebinde karar çıktı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada yasal süreç işliyor.


Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'yi kapatma davasında, sözlü savunma tarihini 14 Mart olarak belirlemişti. Ancak; HDP Kahramanmaraş ve Antakya merkezli depremler nedeniyle, sözlü savunmanın 3 ay ertelenmesi talep etti. Talebi değerlendiren AYM, 3 yerine 1 ay erteleme kararı verdi. Buna göre, HDP, Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davasına ilişkin 11 Nisan’da sözlü savunma yapacaktı.



HDP seçim sonuna bırakılmasını talep etmişti

14 Mayıs’ta yapılacak kritik seçime bir ay kala “kapatma baskısı” altına girmek istemeyen HDP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden seçime girme seçeneğini gündeme aldı. Bununla da yetinmeyen HDP, kapatma talepli davada kararın seçim sonuna bırakılması için yeni bir hamle yaptı. Parti, sözlü savunmanın seçim sonuna bırakılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.




#AYM
#HDP
#seçim
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