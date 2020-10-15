AYM üyesi Engin Yıldırım’ın kardeşi FETÖ'den yargılanıyormuş

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, Twitter hesabından 'ışıklar yanıyor' mesajıyla darbe çağrışımı uyandıran bir paylaşım yapmıştı.
Yıldırım'a yönelik tepkiler sürerken, AYM üyesinin kardeşi Deniz Yıldırım'ın, İstanbul’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı ortaya çıktı.
Bank Asya'ya para yatırmış
Deniz Yıldırım’ın, terör örgütünün bankası olan Bankasya’ya, 41 bin 917 TL yatırdığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan 2020/60525 no’lu dosyada FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.