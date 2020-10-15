AYM üyesi Engin Yıldırım’ın kardeşi FETÖ'den yargılanıyormuş

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, Twitter hesabından 'ışıklar yanıyor' mesajıyla darbe çağrışımı uyandıran bir paylaşım yapmıştı.

GÜNDEM Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’dan darbe imalı paylaşım: AK Parti'den tepki yağdı

Yıldırım'a yönelik tepkiler sürerken, AYM üyesinin kardeşi Deniz Yıldırım'ın, İstanbul’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı ortaya çıktı.

GÜNDEM Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'dan 'ışıklar yanıyor' açıklaması: Özür dilerim

Bank Asya'ya para yatırmış

Deniz Yıldırım’ın, terör örgütünün bankası olan Bankasya’ya, 41 bin 917 TL yatırdığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan 2020/60525 no’lu dosyada FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.