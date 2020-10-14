AYM üyesi Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' paylaşımı sonrası MHP'den AYM teklifi

AYM üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın sosyal medyadaki "Işıklar yanıyor" paylaşımı gündeme oturdu. Gelen tepkiler üzerine paylaşımı silen Yıldırım, daha sonra "Şahsi twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

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"Hodri meydan diyoruz"

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'den söz konusu paylaşıma ilişkin açıklama geldi. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bülbül, "Bu cesaretin kaynağının hukuk olmadığı mutlaktır. Sinsi mesajlarla Türkiye’yi tehdit edenlere her zaman her yerde 'Hodri meydan' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu cesaretin kaynağının hukuk olmadığı mutlaktır.

Sinsi mesajlarla Türkiye'yi tehdit edenlere her zaman her yer yerde HODRİ MEYDAN diyoruz. — Muhammed Levent BÜLBÜL (@M_Levent_Bulbul) October 13, 2020

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"AYM yeniden yapılandırılmalı"

Bülbül'ün açıklamasını takiben MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de sosyal medya üzerinden açıklamada bulunarak, şunları kaydetti: "Anayasa Mahkemesi'nin kendi kurumsal kimliğini kullanan ve bu kurumun üyeliğini yapan bir şahsın "adice" bir paylaşımla neyi ima ettiği malumdur! Yaşanan bu olay Anayasa Mahkemesi’nin tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmasının ne derecede önemli olduğunu ortaya koyuyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu ve benzeri tartışmaların dışına çıkarılması zaruridir. Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın 30 Eylül 2020 tarihinde yapmış oldukları açıklamaları, ne derecede haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir."

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Anayasa Mahkemesi’nin kendi kurumsal kimliğini kullanan ve bu kurumun üyeliğini yapan bir şahsın “adice” bir paylaşımla neyi ima ettiği malumdur! Yaşanan bu olay Anayasa Mahkemesi’nin tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmasının ne derecede önemli olduğunu ortaya koyuyor! — İsmail ÖZDEMİR 🇹🇷 (@ismailozdemirrr) October 13, 2020

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Bahçeli'nin AYM açıklamaları

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) son zamanlarda verdiği kararları "sancılı ve sakat" olarak niteleyen MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır" demişti. "Hak ihlali adı altında verilen kararlar telafisi imkansız zararlar vermektedir" ifadelerini kullanan MHP lideri, AYM'yi "darbe döneminin ürünü" olarak tanımlamıştı.



