AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerine iptal

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları 29 Mayıs’ta tamamlanmıştı. 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 23 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM 2023 KPSS sınav giriş belgelerini yayınladı. Peki Alan Bilgisi oturumları ile ÖABT ne zaman? KPSS lisans sınavı kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte sınavın detayları.