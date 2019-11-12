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KAHRAMANMARAŞ AKTÜEL

Aynaya bakınca kulaklarını kapatıyor: Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz

Kahramanmaraş’ta dünyada çok nadir görülen "Goldenhar" sendromuyla doğan 4 yaşındaki Yiğit’in kulaklarından estetik ameliyat olabilmesi için 180 bin lira gerekiyor. Anne Elife Baltacı, oğlunun farkına vardığını belirterek, "Aynada kendine bakarken kulaklarını kapatıyor" dedi. Baba Alper Baltacı ise, “Ben asgari ücret ile çalıştığım için oğlumun tedavilerini karşılayamıyoruz. Öncelikle Cumhurbaşkanımızdan ve hayırseverlerden yardım istiyoruz" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi İHA
4 yaşındaki Yiğit kulaklarından rahatsızlık duyuyor.
4 yaşındaki Yiğit kulaklarından rahatsızlık duyuyor.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Alper (28) ve Elife Baltacı’nın (22) tek çocukları Yiğit Tuğra Baltacı, 4 yıl önce kalp hastası ve ‘goldenhar’ sendromlu olarak dünyaya geldi. Ailesi tarafından birçok kez doktora götürülen Baltacı’nın, iki kulağının da ameliyatla düzeltilmesi için 180 bin liraya ihtiyaç olduğu öğrenildi.

Elife Baltacı, oğlunun artık büyüdüğünü ve aynaya baktığında kulaklarından rahatsız olduğunu söyledi.

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"Çocuk farkına vardı kulaklarını çekiyor"

Elife Baltacı, oğlunun artık büyüdüğünü ve aynaya baktığında kulaklarından rahatsız olduğunu belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Gaziantep’e götürdük plastik cerrahi doktoru Muğla’ya gitmiş. Antalya’ya 3 kere gittik geldik. Muayenedeki doktor ile telefon aracılığıyla görüşebiliyorum ve muayene ücreti 600 lira. Geçen sene 90 bin lira demişti, bu yıl ülke ekonomisi ve artan ameliyat fiyatları nedeniyle, ‘fiyat artışını bilerek gelin’ diyor bize. Benim oğlumun tedavisi yapılsın başka hiçbir şey istemiyorum. Onun kulakları düzelsin ve kalp ameliyatı olsun. Artık çocuk farkına vardı kulaklarını çekiyor, aynada kendine bakarken kulaklarını kapatıyor.”

Baltacı’nın, iki kulağının da ameliyatla düzeltilmesi için 180 bin liraya ihtiyaç olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı ve hayırseverlerden yardım bekliyorlar

Ekonomik durumunun iyi olmadığı için oğlunun tedavilerini yaptıramadığını söyleyen baba Alper Baltacı ise, şu şekilde konuştu:

“Ben asgari ücret ile çalıştığım için oğlumun tedavilerini karşılayamıyoruz. Öncelikle Cumhurbaşkanımızdan ve hayırseverlerden yardım istiyoruz. Biz sadece çocuğumuzun tedavisinin yapılmasını istiyoruz.”
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