Aynı ÇEM’de yeni skandal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bağlı Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi’ndeki (ÇEM) istismar ve darp iddiasına yenisi eklendi. Yeni Şafak’ın 3 yaşındaki U.’ya tacizi gündeme taşımasının ardından 26 Ocak tarihinde Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran 6 yaşındaki M.’nin annesi, “Benim çocuğum da benzer olaylar yaşadı” diyerek kurum hakkında şikayetçi oldu. Aynı ÇEM’deki mağdur sayısı 5’e yükselirken, aynı yaş grubunda olmayan çocuklara ait beyanların örtüşmesi, skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

AYNI SPOR ÖĞRETMENİ

Yeni Şafak’ın ulaştığı şikayette kurumda spor hocası olarak çalışan Ö.D’nin çocuğu istismar ettiği ifade edildi. Savcılığa verilen şikâyet dilekçesinin ardından Çocuk İzlem Merkezi’ne (ÇİM) götürülen M., yaşadığı korku dolu anları tek tek anlattı.

ÇEM'DEN 'ARKADAŞI YAPTI' DENİLDİ

Ailenin ÇEM’deki tuhaflıktan daha önce de şüphelendiği öğrenildi. Silik otizm tanısı olan M.’nin kulağı morarmış halde eve geldiği, olayla ilgili annenin ÇEM yönetimiyle irtibata geçse de tatmin edici bir yanıt alamadığı ifade ediliyor. Annenin ısrarları sonrası ÇEM yönetimi morluklar için ‘Arkadaşı yaptı’ şeklinde savunma yaparken, ne eğitim saati öncesi ne de sonrası aileye bilgilendirme yapılmadığı belirlendi. ÇEM yönetimini anneye söylediği ‘akran saldırısı’yla ilgili herhangi bir tutanak da tutulmadığı belirtilirken, U.’ya taciz skandalı patlayınca aile suç duyurusunda bulunmaya karar verdi. Anne, çocuğu M. ile aralarında geçen diyalogların yer aldığı ses kayıtlarını da başsavcılığa verdi.

DAVRANIŞLAR DEĞİŞTİ

Kulak morarması olayından sonra çocuğun davranışlarında ciddi farklılıklar yaşanmaya başladı. Özellikle tuvalette bir canavar olduğunu anlatan minik M., buraya yalnız başına gitmek dahi istemedi. Okula gitme konusunda da zorluk çıkarmaya başlayan küçük çocuk ile ilgili ÇEM yönetimi ise aileye 'Çok iyi gidiyor' gibi dönüşlerde bulundu. Morluklar sebebiyle kafasında soru işaretleri olan anne, çocuğun özel durumu nedeniyle ilişiği kesme konusunda ikilemde kaldığı ifade ediliyor.

ÇİM İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI

Ailenin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayetinin ardından Çocuk İzlem Merkezi’ne götürülen M’nin anlattıkları ise kan dondurdu. Küçük çoçuk o anları şöyle anlattı: “Ön özel bölgemi spor öğretmenim sıkıyordu. Öğretmenim benim mememi, arka özel bölgemi, dudağımı ve ön özel bölgemi sıkıyordu. Sıktığında canım çok acıdı. Benim ön özel bölgem çok acıyor dedim. Benim ön özel bölgemi spor öğretmenim acıttı. Özel bölgemi, bütün özel bölgemi acıttı, vurdu, eliyle vurdu, vurmaları benim kıyafetimin içinden oldu. Kakamı yaptığım yere eliyle dokundu. Dokunduğunda canım yanmadı, içine girecek şekilde dokundu.”

Çocukların beyanları örtüşüyor

Savcılığa sunulan dilekçenin ardından gazetemizin ulaştığı Minik M’nin avukatı Canan Koç, yargı sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Savcılıktaki süreç devam etmektedir. Genel olarak ilk mağdur ve müvekkilin beyanı uyumludur. Bu aşamada hem mağdur sayısında hem de şüpheli sayısında artış yaşanması ihtimali söz konusudur. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklama iddianame sonrası yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Öğretmeni annene söyleme demiş

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan ses kayıtlarında yer alan ifadeler ise vicdanları sızlatıyor. Minik M. ile annesinin söz konusu olayla ilgili yaptığı konuşmalarda şu ifadeler yer alıyor:

* Anne: Öğretmenin nereye dokundu, ne yaptı?

- M: Hayır onu anlatmıyoruz ki…

* Anne: O mu söyledi anlatmıyoruz diye?

- M: Evet

* Anne: Ne dedi peki, bilmiyorum demenizi mi istedi?

- M: Evet

* Anne: Peki özel bölgene mi dokundu, parmağını mı soktu?

- M: Evet

* Anne: Başka bir şey yaptı mı peki, öptü mü seni?

- M: Öptü

* Anne: Nereni?

- M: İzin alarak öptü

* Anne: Tamam nereni öptü?

- M: Yanağımı

* Anne: Annelerinize söylemeyin gibi bir şey söyledi mi?

- M: Evet

* Anne: Ne dedi?

- M: Zaten bunları yanlışlıkla yapıyor.

* Anne: Yanlışlıkla yapıyordu, özel bölgelerine yanlışlıkla mı dokunuyordu?

- M: Hı hı, o yüzden polisi aramana gerek yok.

Anlatmaması için kandırmışlar

Küçük çocuğun Çocuk İzlem Merkezi'ndeki (ÇİM) ifadeleri de kan donduran cinsten. Okulda görevli olan bazı öğretmenlerin 'Eğer birine anlatırsan sana küseriz' diyerek silik otizm tanılı çocuğu duygusal açıdan baskı altına alarak susturduğu ifade ediliyor. Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) minik M. ile yapılan görüşmede, çocuğun iletişime açık, yöneltilen soruları anlayıp uygun ve tutarlı yanıt verebildiği anlatıldı. Çocuğun gerçek ve yalan ayrımı yapabildiğine dikkat çekilen ÇİM raporunda, anlatımlarda çevresel detaylara yer verebildiğine işaret edildi. Mağdur çocuğun istismardan bahsederken çekinceli davrandığı belirtilirken, bu durumun tahkikat evrakında geçen ‘konudan kimseye bahsetme, bahsederse herkesin ona küseceği’ yönündeki söylemlerle uyumlu olduğu da vurgulandı.







