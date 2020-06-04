Aynı tezgah peşindeler: Yaşanan katliam ve provokasyonlarda parmağı olan FETÖ’cüler yine sahnede

Son dönemde dini değerlere yönelik saldırılar akıllara geçmişte kritik dönemlerde gerçekleştirilen ve FETÖ’nün parmak izlerinin çıktığı Hrant Dink ve Rahip Santoro cinayetleri ile Malatya’daki Zirve Yayınevi katliamını akıllara getirdi. Geçmişte işlenen cinayetlerle planlananın günümüzde cami, cemevi ve kiliselere yönelik saldırılarla yeniden tezgahlandığı belirtiliyor. CHP’nin başlattığı darbe söylentilerini cami, cemevi ve kiliseleri hedef alan saldırılar izledi. Ankara’da ezan okunduğu sırada araçta yüksek sesle müzik dinleyenleri uyardığı için öldürülen Barış Çakan’ın, “Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü” yalanını Hrant Dink Vakfı’na yönelik tehditler izledi. Her iki olayda da toplumun etnik sinir uçları hedef alındı.

Hrant Dink’in katili Ogün Samast.

FETÖ SALDIRILARIYLA BENZER

Türkiye’nin toplumsal fay hatlarını hedef alan sistematik tüm bu saldırılar akıllara FETÖ saldırılarını ve yöntemlerini getirdi. Agos Gazetesi genel yayın yönetmeniyken 19 Ocak 2007’de hayatını kaybeden Hrant Dink suikastının arkasından FETÖ çıktı. Ancak FETÖ’nün hedef saptırmasıyla gerçeklerin üzeri uzun yıllar örtüldü. Bu nedenle Dink’in ölümüne ilişkin dava 13 yıldır devam ediyor. Türkiye’de sonuçlanması beklenen önemli dosyalar arasında yer alan Dink davasının sanıkları arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, firari savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri de yer alıyor.

GÜNDEM Hrant Dink Vakfına yönelik ikinci tehdidin şüphelisi de yakalandı

İSİMLERİ HEP KARANLIK OLAYLARDA

Türkiye’de yabancılara karşı gerçekleşen olaylardan biri de Rahip Santoro cinayetiydi. Santa Maria Katolik Kilisesi Rahibi Andrea Santoro, 5 Şubat 2006’da Trabzon’da öldürüldü. Dönemin Trabzon Emniyet Müdürü ise FETÖ’cü Ramazan Akyürek’ti. Akyürek, Hrant Dink davasından da sanıkları arasında.

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DELİLLERİ FETÖ’CÜLER KARARTTI

Yine Zirve Yayınevi katliamının arkasında da FETÖ’nün parmak izleri çıktı. 18 Nisan 2007’de Malatya’da Zirve Yayınevi’nde biri Alman uyruklu üç Hristiyan öldürüldü. Zirve Yayınevi katliamı olarak anılan bu olayın ardından açılan davada FETÖ’cü savcılar tarafından karartma yapıldı. Dava sürecinde tanık olarak ifade verenler FETÖ tarafından tehdit edildiklerini itiraf etti. Söz konusu olaya ilişkin dava daha sonra FETÖ’nün kumpas davalarından olan Ergenekon davası ile birleştirildi. FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesinde cinayetle ilgili sistematik algı yönetimi yürütüldü. 13 Mart 2009 tarihli Zaman gazetesinin manşeti “Ergenekon Zirve’ye uzandı” oldu.

GÜNDEM Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailinde Başsavcılığın talimat yazısında dikkat çeken detay

ALÇAK PLAN YENİDEN TEDAVÜLE

“Dinler arası diyalog ve hoşgörü” sloganını kendisine maske yapan FETÖ, geçmiş dönemde söz konusu saldırılardan önce Hristiyanları hedef göstermekteydi. Örgütün yayın organlarında Hristiyanlara karşı sistematik karalama kampanyası yürütüldü. Önce algı operasyonuyla gerekli zemini oluşturan hain örgüt, daha sonra ise saldırı için harekete geçti. Söz konusu karalama kampanyası da son dönemde gerçekleştirilen saldırıların ardından yapılan manipülatif paylaşımları, yürütülen algı operasyonlarını akıllara getirdi. Bu da Rahip Santora cinayeti, Hrant Dink suikastı ve Zirve Yayınevi katliamıyla planlananın yeniden tezgahlandığını ortaya koydu.

Bundan sonra da göreceğiz

Adem Yavuz Arslan

O dönem yapılan saldırıların ardından FETÖ’nün kalemşörleri hedef saptırmak için türlü yazılar kaleme almış, bu olaylara ilişkin kitap bile yazmıştı. Bu isimlerden birisi olan ve Hrant Dink suikastına ilişkin “Bir Ermeni Var” kitabını yazan, aynı zamanda suikast davasının sanıkları arasında yer alan firari Adem Yavuz Arslan, FETÖ kapsamında kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Erkam Tufan Aytav’ın Youtube kanalında Hrant Dink Vakfı’nın tehdit edilmesi olayına ilişkin konuştu. FETÖ’nün firari medya imamı Doğan Ertuğrul’un da katıldığı programda Arslan, “Hrank Dink Vakfı tehdit edildi. Bundan sonra bunları çok göreceğiz. Son yıllarda Türkiye’de yabancı düşmanlığı, azınlık düşmanlığı, diğer dinlere düşmanlık, Erdoğan dışındaki herkesin şeytanlaştırma süreci tam gaz devam ediyor. Bu tam gaz devam etme işte biri haçı söküyor, bir tanesi gidip kilisenin duvarına yazı yazıyor, bir tanesi diğer cemaatin yurduna saldırıyor. Çünkü bu kadar tohum ektiler. Bu tohumlar artık büyüdü. Bu tohumlar artık ağaç oluyor. Şu an yaşanılan cinnet hali bu. En son da Ayasofya programı. Ayasofya’nın etrafında bir sürü cami boş” şeklinde algı oluşturmaya yönelik açıklamalarda bulunması dikkat çekti.

OYNAT 06:06 Nedim Şener: Hrant Dink suikastini işleyen örgütün içerisinde olmakla suçlandım Uluslararası bir tehdit haline gelen FETÖ ile ilgili bilinmeyenler TVNET özel yayınında TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer ve Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu tarafından masaya yatırıldı. Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener FETÖ ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şener, 'Ben Hrant Dink suikastini araştırıp gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırken suikasti işleyen örgütün içerisinde olmakla suçlandım' dedi.

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OYNAT 00:00 Nedim Şener’den bomba açıklamalar: FETÖ’nün 2007’deki cinayet ve kumpasları yeniden tezgahlanıyor Uluslararası bir tehdit haline gelen FETÖ ile ilgili bilinmeyenler TVNET özel yayınında TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer ve Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu tarafından masaya yatırıldı. Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener FETÖ ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rahip Santora cinayeti ve Hrant Dink suikastı öncesinde yaşananların yeniden tezgahlandığını belirten Şener, Üsküdar'da kiliseye gerçekleştirilen saldırı, Hrant Dink Vakfına ölüm tehditleri ve ırkçılık üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti. BiP'te paylaş

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