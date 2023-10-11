Ayşe Doğan Ali Doğan Kültür ve Eğitim Vakfı (ADVAK) resmi olarak kapılarını açtı

Yaptığı yatırımlar ve istihdama olan katkılarının yanı sıra hayırseverlikleriyle de sıkça adından bahsettiren Doğanlar Holding, kurum kurucuları olan anne ve babalarının temellerini attığı ve her daim sahiplendiği yardımseverlik ilkesini Ayşe Doğan ve Ali Doğan Kültür ve Eğitim Vakfı (ADVAK) çatısı altında kurumsallaştırıyor.





Ülke genelinde; yetenekli ve başarılı fakat maddi olanakları sınırlı gençler ve çocuklar başta olmak üzere, tüm genç ve çocukların, kültürel, sanatsal, edebi, bilimsel, teknik ve sportif alanlardaki eğitimine, öğretimine ve tekamülüne katkıda bulunmayı hedefleyen ADVAK'ın açılışı Biga’da gerçekleşti.





Vakfın açılış törenine, AK Parti Çanakkale Milletvekili Sayın Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili Sayın İsmet Güneşhan, Biga Belediye Başkanı Sayın Bülent Erdoğan, devlet erkanından isimler, kurucular, bağışçılar ve davetliler katıldı. Açılış konuşmasını yapan ADVAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şadan Doğan, vakfın kuruluş amacını şu şekilde açıkladı: "Annemiz ve babamız, hayatları boyunca eğitime ve gençlere büyük önem vermişlerdir. Bizi de her zaman eğitime destek olmak ve gençlerin önünü açmamız adına teşvik ettiler, yardımlaşma ruhunu aşıladılar. Doğan ailesinin her bir ferdi olarak bizler de şimdiye kadar cami, okul, kütüphane, yurt ve aşevi gibi 10’dan fazla kalıcı eser yarattık, 1000’den fazla öğrencinin eğitimine destek olduk. Geçtiğimiz şubat ayında yaşanan deprem tüm ülkemizde derin bir üzüntünün yanı sıra bir farkındalık yarattı. Bütün bu desteklerimizi bir çatı altında toplayarak daha fazla gencin geleceğine dokunmak adına vakfımızın kuruluş çalışmalarını hızlandırdık. Vakfımızın asıl temellerini atan anne ve babamızın da değerlerini devam ettirmek, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek başarılı gençlere destek olmak en büyük motivasyonumuz."

Vakfın kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Doğan, konuşmasında vakfın hedeflerine de değindi: "ADVAK olarak, ilk aşamada Türkiye'deki maddi olanakları sınırlı ve başarılı gençlere burs sağlamak için çalışıyoruz. Bu burslar ile gençlerin eğitimlerini tamamlamalarına ve hayallerine ulaşmalarına yardımcı olacağız. Çok yönlü eğitim bakış açısıyla, sorumluluk sahibi çocukların ve gençlerin yetiştirilmesinin öneminin bilincinde, çağdaş bir Türkiye için tüm çalışmalarımızı ve emeklerimizi ülkemizin yarınlarına adadık. Bugün artık tüm sosyal yardım projelerimizi, ADVAK çatısı altında gerçekleştirecek ve bağışçılarımızın da desteğiyle daha fazla hayata dokunma fırsatı elde edeceğiz. "









İlerleyen günlerde vakıf faaliyetlerini artırarak daha fazla gence destek olmak istediklerini belirten Doğan, çocukların ve gençlerin gelişiminde büyük etkisi olan spor, sanat, bilim gibi dallarda da projeler geliştireceklerini sözlerine ekledi. Yetenekli gençlerin desteklenmesini ayrı bir konu olarak değerlendiren Doğan: “Tüm çocuk ve gençlerimizin eğitimin yanı sıra sosyal aktivitelerde de eşit haklara sahip olabilmeleri adına, bu aktivitelere ulaşılabilirlik ve teşvik edilmesi gibi konularda da çalışmalarımız sürüyor. Tiyatro, koro, festival, sergi gibi etkinlikler de planlarımız arasında. Eğitimlerine ve gelişimlerine destek olduğumuz gençlerimizin iş hayatına ilk adımlarını attıkları staj deneyimlerinde de yanında olacağız. Bizlerin biriktirdiği deneyimlerin aktarılması ve iş hayatlarına geçişlerinin sağlanması adına gerek kendi bünyemizdeki şirketlerde gerekse sektörün diğer şirketlerinde stajlarını yapabilecekler.”

Doğan ailesi, şirket ilkelerinde ülke ekonomisine destek, istihdam, çalışan mutluluğu ve kariyer yolculuğunu her daim ön planda tutmuştur. Faaliyet gösterdikleri sektörlerde kalifiye eleman açığı olduğunu söyleyen Doğan; ADVAK kapsamında meslek liselerinde okuyan öğrencilere staj ve eğitim programları ile teşvik edileceğini belirtti.





ADVAK Hakkında

ADVAK, Türkiye'deki ihtiyaç sahibi başarılı gençlere burs sağlamak amacıyla kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Vakfın amacı, gençlerin eğitimlerini tamamlamalarına ve hayallerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. ADVAK, Türkiye'nin dört bir yanından başarılı öğrencilere burs vermektedir. Burslar, öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ADVAK, bağışlar yoluyla finanse edilmektedir. Bağışçılar, vakfın çalışmalarını destekleyebilir ve Türkiye'nin geleceğini inşa edecek gençlere destek olabilirler.





Doğanlar Holding hakkında

Hacı Ali Doğan tarafından 1970’li yıllarda temelleri atılan Doğanlar Holding, başta mobilya olmak üzere, perakende, enerji ve inşaat sektörlerinde Türkiye’nin önde gelen grup şirketlerinden birisidir. Farklı kıtalardan çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapan Doğanlar Holding, dünyanın en ileri standartlarına uygun ürün gamları ve bunu kanıtlayan çok sayıda kalite güvence belgesiyle Türkiye için inovatif ve küresel bir kurum örneği oluşturuyor.





Sosyal sorumluluk projeleriyle eğitim, sağlık, kültür, sanat ve çevreye de büyük önem veren Doğanlar Holding, bugün Türkiye’nin en büyük 100 grubu arasındadır.





Enerji sektöründe Biotrend Enerji şirketi ile alternatif enerji üretimi konusunda yatırımlar yapma misyonunun yanı sıra, teknolojik olarak üretim ve uygulama merkezi olarak bugün yatırımları devam edenlerle birlikte 11 entegre atık yönetimi ve BES, 6 BES (biyokütle enerji santrali),1 katı yakıt hazırlama ve 1 sera tesisi olmak toplam 19 tesisi bulunmaktadır. 2023 yılının ilk yarısında 3,1 milyon ton atık bertarafı ile 6 milyon ton CO2 emisyon engelleyerek 450.000 hanenin enerji ihtiyacını karşılamaktadır.





İnşaat sektöründe Doğyap; üst ve alt yapı alanında faaliyet göstermektedir. Köklü bir firmanın parçası olarak sahip olduğu kabiliyetli ekibi, kaliteli ekipmanları ve dünya çapında gelişmiş inşaat teknolojileri ve uygulamaları ile yurt içinde ve yurt dışında güçlü ve önemli bir rol oynamaktadır.



