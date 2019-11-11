Ayşe teyzenin gözyaşları dindi

Adana’da yaşayan Hasan Ali (64) ve Ayşe Akgül (50) çiftinin 50 koyunlarından 40’ının çalınmasıyla ilgili haberlerin medyaya düşmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli devreye girdi. Çiftin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Adana Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar ve yetkililer, mahalleye gelerek Bakanlık tarafından temin edilen 39 koyun ve bir koçu Akgül çiftine teslim etti.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçükbaş hayvanların teslimi esnasında çifti telefonla görüntülü arayarak Ayşe Akgül ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel selamlarını ileten Bakan Pakdemirli, telefonda şunları söyledi: “Yakarışlarını, sızlanışlarını duyunca hemen arkadaşlara talimat verdim. Sen gönlünü ferah tut. Devletin senin yanında. Sen sakin ol, gözyaşı dökme.” Ayşe Akgül de koyunlar için çok teşekkür ederek, “Allah devlete, güvenlik güçlerimize zeval vermesin. Ayağa kaldırdınız beni çok sağolun” dedi.