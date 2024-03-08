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Ayvalık açıklarında 18'i çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

07:54 - 8/03/2024 Cuma
AA
Ayvalık açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" ile lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.


Sahil Güvenlik botu "KB-32" ile bölgeye ulaşan ekipler, 18'i çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.




#Balıkesir
#Ayvalık
#Göçmen
1 saat önce
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