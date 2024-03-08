Ayvalık açıklarında 18'i çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı

Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayıp tüm emniyeti peşine takan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, 1 saat süren kovalamacada kaza yaparak yakalandı. Kazada yaralanan sürücünün kanlar içindeki ağzını yüzünü polis memuru silerken, hem polisten kaçan hem de, “Devlete saygımız sonsuz” diyen arkadaşı ise “Ben terörist değilim” diye tepki gösterdi.