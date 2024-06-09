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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ankara'da gerçekleşecek olan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

23:12 - 9/06/2024 Pazar
AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'yi ziyaret edecek.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Aliyev'in ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, yarın ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştireceği kaydedilen açıklamada,
"Ankara'da icra edilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır."
ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulmasının da öngörüldüğü aktarıldı.



#Azerbaycan
#İlham Aliyev
#Recep Tayyip Erdoğan
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