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İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması kabul edilmeyecek." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Aliyev açıklamasında, "Azerbaycan'a verdiğiniz desteğe teşekkür ederim, her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türkiye yanımızda" ifadelerini kullandı. Aliyev mesajını, "Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz birliği yeni boyutlara taşıyoruz" diyerek sonlandırdı.

Hüseyin Berk
00:30 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM'deki konuşmasında, antiterör operasyonlarına destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM'deki konuşmasında, antiterör operasyonlarına destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasının bir bölümünde Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilime değinen Erdoğan,
"Ermenistan tarihi fırsatı yeterince değerlendiremedi, başta Zengezur Koridoru hakkında verilen sözleri yerine getirmesini bekliyoruz"
dedi.
"Karabağ, Azerbaycan toprağıdır."
diyen Erdoğan,
"Bunun dışında bir statünün dayatılması kabul edilmeyecek.
" diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a teşekkür: Her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda

Aliyev açıklamasında, "Azerbaycan'a verdiğiniz desteğe teşekkür ederim, her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türkiye bizim yanımızda" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz birliği yeni boyutlara taşıyalım"

Aliyev açıklamasında şunları söyledi:

"Sevgili kardeşim, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmanız sırasında Azerbaycan'a verdiğiniz destek için teşekkür ederim.
Her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır ve haklı çalışmalarımızda bize destek vermektedir.
Azerbaycan ve Türkiye iyi günde de kötü günde de her zaman birliktedir.
Uluslararası kuruluşlarda her zaman birbirimizin konumunu savunuruz.
Şuşa deklarasyonuyla ilişkilerimiz stratejik ittifak düzeyine yükseldi
. Azerbaycan halkının milli lideri Haydar Aliyev'in kardeşliğimizin simgesi olan "Tek millet, iki devlet" sözünü sürekli hatırlayarak, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz birliği yeni boyutlara taşıyoruz."

Azerbaycan Ermeni provokasyonları sonrası harekete geçti: Karabağ'da operasyon resmen başladı
Azerbaycan Ermeni provokasyonları sonrası harekete geçti: Karabağ'da operasyon resmen başladı

50 yıldır hukuksuz işgal ettiği Karabağ'dan kovulan Ermenistan sözünde durmadı. Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanısa da son dönemlerde bölgede yaşanan çatışmalar ve Azerbaycan ordusundaki can kayıpları bardağı taşırdı. Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Terörle mücadele operasyonunda sivillerin ve sivil altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak yalnızca meşru askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi. Dünyanın gözünü çevirdiği bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. İşte dakika dakika yaşananlar gelişmeler...




#İlham Aliyev
#Recep Tayyip Erdoğan
#Birleşmiş Milletler
#Azerbaycan
#Türkiye
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