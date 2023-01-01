Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM'deki konuşmasında, antiterör operasyonlarına destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasının bir bölümünde Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilime değinen Erdoğan,
"Ermenistan tarihi fırsatı yeterince değerlendiremedi, başta Zengezur Koridoru hakkında verilen sözleri yerine getirmesini bekliyoruz"
dedi.
"Karabağ, Azerbaycan toprağıdır."
diyen Erdoğan,
"Bunun dışında bir statünün dayatılması kabul edilmeyecek.
" diye konuştu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a teşekkür: Her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a teşekkür: Her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda
Aliyev açıklamasında, "Azerbaycan'a verdiğiniz desteğe teşekkür ederim, her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türkiye bizim yanımızda" ifadelerini kullandı.
"Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz birliği yeni boyutlara taşıyalım"
"Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz birliği yeni boyutlara taşıyalım"
Aliyev açıklamasında şunları söyledi:
"Sevgili kardeşim, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmanız sırasında Azerbaycan'a verdiğiniz destek için teşekkür ederim.
Her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır ve haklı çalışmalarımızda bize destek vermektedir.
Azerbaycan ve Türkiye iyi günde de kötü günde de her zaman birliktedir.
Uluslararası kuruluşlarda her zaman birbirimizin konumunu savunuruz.
Şuşa deklarasyonuyla ilişkilerimiz stratejik ittifak düzeyine yükseldi
. Azerbaycan halkının milli lideri Haydar Aliyev'in kardeşliğimizin simgesi olan "Tek millet, iki devlet" sözünü sürekli hatırlayarak, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz birliği yeni boyutlara taşıyoruz."
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34 dakika önce