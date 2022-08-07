Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Türkiye'ye geliyor

2017’DEN BERİ TAVAN VAR<br>Trafik sigortasında fiyatların kontrol altına alınması ve bir düzen oluşması için 12 Nisan 2017’de ‘tavan fiyat’ uygulamasına geçildi. Yani devletin belirlediği tutarların üzerine çıkılamıyor. Her ilin trafik riskine göre değişen tutarlar da bu dönemde belirlenmişti. Tavan fiyat her ay düzenli olarak artıyor. 31 Aralık 2021’e kadar tavan fiyatlardaki artış bir önceki aya göre yüzde 1’di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başladı. Ayrıca 1 Şubat’ta tek seferlik yüzde 20 artış yapıldı. Maliyet etkisiyle artışlar bununla sınırlı kalmadı.<br>