Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Türkiye'ye geliyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere 8- 9 Ağustos'ta Türkiye'de temaslarda bulunacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
"Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere 8- 9 Ağustos 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Dışişleri Bakanı Bayramov'un 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilerimize hitap etmesi öngörülmektedir" denildi.
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5-6 MİLYONU SİGORTASIZ<br>Trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyona koşuyor. Tüm araçlar için tipi ne olursa olsun ‘Zorunlu Trafik Sigortası’ yaptırılması gerekiyor. Ancak son dönemde fiyat artışı nedeniyle 5-6 milyon aracın trafik sigortası yaptırmadığı veya yenilemediği ifade ediliyor.<br>
Trafik sigortası, olası kaza durumunda ‘karşı tarafın’ malına veya canına verilen zararı, kabahat oranına göre kısmen veya tamamen karşılıyor. Bu yıl için trafik sigortası yaptırmamanın cezası 169 lira. Sigortasız olduğu tespit edilen araç ayrıca trafikten men ediliyor ve otopark parası da ödeniyor.<br>
2017’DEN BERİ TAVAN VAR<br>Trafik sigortasında fiyatların kontrol altına alınması ve bir düzen oluşması için 12 Nisan 2017’de ‘tavan fiyat’ uygulamasına geçildi. Yani devletin belirlediği tutarların üzerine çıkılamıyor. Her ilin trafik riskine göre değişen tutarlar da bu dönemde belirlenmişti. Tavan fiyat her ay düzenli olarak artıyor. 31 Aralık 2021’e kadar tavan fiyatlardaki artış bir önceki aya göre yüzde 1’di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başladı. Ayrıca 1 Şubat’ta tek seferlik yüzde 20 artış yapıldı. Maliyet etkisiyle artışlar bununla sınırlı kalmadı.<br>
ARA DÜZELTMELER DE OLDU<br>Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) 13 Nisan 2022 tarihli genelgesine göre azami prim tutarlarının 1 Mayıs itibarıyla aylık yüzde 2.25 oranında artırılması kararlaştırıldı. Hemen devamında 1 Haziran’dan geçerli olmak üzere trafik sigortası azami primlerinde yüzde 25’lik bir ek artış daha gerçekleşti. Böylece mayıs-ağustos arasındaki artış yüzde 35’lere yaklaştı. Aylık yüzde 2.25’lik artış devam ederken sigortacılar ek zam talep ediyor.<br>
1’DEN 7’YE KADAR BASAMAK<br>Araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor. İlk kez araç alıp trafiğe çıkanların basamağı 4’ten başlıyor. Sürücüler kazaya karıştıkça 1’inci basamağa kadar düşüyor. Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar 7’nci basamağa yükseliyor. 7’nci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1’e yaklaştıkça pahalanıyor. 4’üncü basamaktan 5’inci basamağa yükselen sürücüye yüzde 15, 6’ncı basamağa yükselen sürücüye yüzde 30, 7’nci basamaktaki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor. Bu indirim 4’üncü basamak üzerinden yapılıyor. Poliçenin ilk yılı hasarla kapatılırsa, sigorta bedeli yüzde 50 artıyor. Art arda üçüncü yılı da hasarlı kapatıp 1’inci basamağa düşenler için fiyatlar yüzde 150 artırımlı oluyor.<br>
İSTANBUL İÇİN ÖRNEK<br>Ağustos itibarıyla İstanbul’da trafiğe yeni çıkan araç için (4’üncü basamak) uygulanan azami prim tutarı 3 bin 149 olacak. Yine İstanbul’da son 2-3 yıldır hiçbir kazaya karışmamış ve 7’nci basamağa yükselmiş bir sürücü, bu ay sigortasını yenilediğinde en fazla 1.732 lira ödeyecek. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin açıkladığı liste tavan fiyatları ifade ediyor.<br>
Sigorta şirketleri, kendi fiyat ve rekabet politikalarına göre sürücülere daha düşük tarifelerle trafik sigortası poliçesi kesebiliyor.<br>
İşte il il zorunlu araç sigortası fiyatları:<br>
Otomobillerde Ağustos sigorta fiyatları belli oldu
Tüm araç sahiplerini ilgilendiren 'Zorunlu Trafik Sigortası' fiyatları her ay belli oranda güncelleniyor. Son dönemde sigortacıların maliyeti gerekçe gösterip poliçe kesimini zorlaştırdığıyla ilgili şikayetler artmış, düzenleyici kurumdan da bu konuda uyarılar gelmişti. Peki gelinen noktada ağustosta 81 ilde geçerli trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler ve detayları...
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