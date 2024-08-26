Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Türkiye'ye geliyor

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın davetine icabetle 27 Ağustos 2024'te Ankara'ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette, ikili ilişkilerin çeşitli veçheleri ile bölgesel konular görüşülecek. Azerbaycan-Ermenistan barış süreci ve Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin gelişmeler ele alınacak. Ayrıca İsrail-Filistin başta olmak üzere yakın bölgedeki gelişmeler değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 25 Eylül 2023'te Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de son olarak 10 Haziran 2024'te Türkiye'ye bir resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i 17 Ağustos 2024'te telefonla arayarak, İzmir'deki orman yangınlarının söndürülmesi için yapılan yardımlar ve Türkiye'ye gönderilen yangın söndürme uçağı için teşekkür etti.