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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Türkiye'ye geliyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; ziyarette ikili ilişkilerin çeşitli veçheleri ile bölgesel konular görüşülecek.

14:00 - 26/08/2024 Pazartesi
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın davetine icabetle 27 Ağustos 2024'te Ankara'ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette, ikili ilişkilerin çeşitli veçheleri ile bölgesel konular görüşülecek. Azerbaycan-Ermenistan barış süreci ve Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin gelişmeler ele alınacak. Ayrıca İsrail-Filistin başta olmak üzere yakın bölgedeki gelişmeler değerlendirilecek.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 25 Eylül 2023'te Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de son olarak 10 Haziran 2024'te Türkiye'ye bir resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i 17 Ağustos 2024'te telefonla arayarak, İzmir'deki orman yangınlarının söndürülmesi için yapılan yardımlar ve Türkiye'ye gönderilen yangın söndürme uçağı için teşekkür etti.


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da en son 5 Temmuz 2024'te Şuşa'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşme gerçekleştirdi.


#Azerbaycan
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#Hakan Fidan
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